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今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

供應緊張逐漸消退！10月份芯片交付時間縮短6天

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社報道，10 月份芯片交貨時間縮短了 6 天，這是自 2016 年以來的最大降幅，這也進一步証明電子元件的需求正在迅速下降。

根據 Susquehanna Financial Group 的研究，交貨時間（從訂購芯片到交付芯片之間的時間差）在此期間平均為 25.5 周。

分析師尅裡斯托弗·羅蘭 (Christopher Rolland) 在一份研究報告中表示，現在所有主要產品領域的供貨速度都比以往更快，Susquehanna 調查的公司中有 70% 表示他們能夠更快地供應芯片。

據業內公司告訴投資者，在經濟疲軟和消費者支出疲軟的情況下，需求正在下降。個人電腦和智能手機零部件製造商的跌幅最大。

這些報告標志著行業的突然轉變，而該行業在過去兩年無法完成所有訂單。半導體通常要經過一個復雜的生產過程，需要 3 個多月的時間，但生產商一直告訴他們的一些客戶，他們必須等待長達一年的時間才能購買某些類型的產品。 

據 Susquehanna 稱，擁有最大產品範圍和客戶名單的芯片製造商德州儀器公司10 月份的交貨時間減少了 25 天。盡管如此，其一些用於汽車的產品的供應仍然受到限製。

美國與中國的緊張關系也給芯片行業的未來矇上了隂影。拜登政府本月宣佈了新的出口限製措施，限製美國公司曏亞洲這個最大的單一芯片市場出售某些產品。

美國 半導體

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