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拜登：計劃2024年競選連任 美國經濟沒有瀕臨衰退

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統拜登9日在白宮舉行記者會，討論期中選局結果。路透
美國總統拜登9日在白宮舉行記者會，討論期中選局結果。路透

美國總統拜登說，他仍計劃尋求連任，可能會在明年初正式決定，他另表示，他樂觀認為美國並沒有瀕臨經濟衰退。值此之際，執政的民主黨在期中選舉表現比預期來得穩健，但民眾同時間對通膨和經濟感到焦慮。

拜登9日在白宮表示：「以成長而言，我們現在還沒有瀕臨衰退。我認為我們可以出現多數經濟學家所說的軟著陸，而我相信我們將能逐步壓低物價，因此實際上，最終讓我們不會陷入衰退。」

拜登表示，他所採取降低通膨的行動需要一些時間發揮效果，「我無法辦到的是，我不能保證我們將能夠擺脫通膨，但我認為我們做得到」，「我們正在降低所有這些費用，而且我們已經透過立法來推動，才剛生效」。

美國期中選舉前，通膨和經濟狀況是選民最關心的議題。

拜登同時透露他計劃尋求連任，「我們意向是再度競選，這是我們的意向，無論這次的選舉結果為何」。

迄今為止，拜登一直避免正式發動參選2024年的競選活動，雖然表示他打算競選，但最終決定取決於他的健康狀況與和家人討論的結果，「我推斷，我們將在明年初做出判斷」。

拜登即將迎來80歲大壽，但也引發外界質疑他是否該尋求連任。

相較下，在2020年大選輸給拜登的前總統川普顯然打算宣布參選。他已透露將在11月15日有「非常重大的聲明」。

拜登 美國期中選舉 經濟衰退

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