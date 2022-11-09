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影／玻璃門太乾淨？竊賊搶58萬LV包 竟「一頭撞上」被逮捕
福斯新聞報導，華盛頓一名男子來到精品「路易威登」（LV）的分店行竊，當他拿著贓物想逃跑時卻一頭撞上門口「擦得太乾淨」的玻璃，最後更在昏倒的情況下被直接逮捕。
報導指出，這名年僅17歲的搶匪選在貝爾維尤（Bellevue）一家LV分店行竊，警方表示他試圖搶走價值1.8萬美元（約新台幣57.4萬元）的手提包，當他想衝出商店逃跑時卻沒注意到玻璃們根本沒打開，就這樣一頭撞上、整個人瞬間倒地，保全也趕緊上前處理這一事件。
檢察官事後表示這名17歲男子是某犯罪盜竊集團的一員，他的名字因為其年齡而沒有被公佈。據報告，貝爾維尤已出現超過50名屢犯者在當地因搶劫和入店行竊被捕，今年到目前為止也已起訴59起有組織的盜竊案。
17-year-old kid robber hits glass goes down hard knockout with $18K in stolen LV goods Bellevue,Wa pic.twitter.com/4byAndO8tF— SOHOOD NEWS 24-7 🧨🔥🔥🔥 (@7Sohood) 2022年11月9日
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