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影／玻璃門太乾淨？竊賊搶58萬LV包 竟「一頭撞上」被逮捕

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
福斯新聞報導，華盛頓一名男子來到精品「路易威登」的分店行竊，當他拿著贓物想逃跑時卻一頭撞上門口「擦得太乾淨」的玻璃，最後更在昏倒的情況下被直接逮捕。美聯社
福斯新聞報導，華盛頓一名男子來到精品「路易威登」的分店行竊，當他拿著贓物想逃跑時卻一頭撞上門口「擦得太乾淨」的玻璃，最後更在昏倒的情況下被直接逮捕。美聯社

福斯新聞報導，華盛頓一名男子來到精品「路易威登」（LV）的分店行竊，當他拿著贓物想逃跑時卻一頭撞上門口「擦得太乾淨」的玻璃，最後更在昏倒的情況下被直接逮捕。

報導指出，這名年僅17歲的搶匪選在貝爾維尤（Bellevue）一家LV分店行竊，警方表示他試圖搶走價值1.8萬美元（約新台幣57.4萬元）的手提包，當他想衝出商店逃跑時卻沒注意到玻璃們根本沒打開，就這樣一頭撞上、整個人瞬間倒地，保全也趕緊上前處理這一事件。

檢察官事後表示這名17歲男子是某犯罪盜竊集團的一員，他的名字因為其年齡而沒有被公佈。據報告，貝爾維尤已出現超過50名屢犯者在當地因搶劫和入店行竊被捕，今年到目前為止也已起訴59起有組織的盜竊案。

LV 華盛頓 搶劫

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