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美期中選舉將登場！共和黨若獲勝 將成川普回鍋選總統跳板

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國期中選舉8日登場，民主黨選情悲觀，前總統川普支持的共和黨候選人聲勢浩大，而川普也打算利用幫助共和黨增加參院、眾院及州長席次，來作為2024年回鍋參選總統的跳板。法新社
美國期中選舉8日登場，民主黨選情悲觀，前總統川普支持的共和黨候選人聲勢浩大，而川普也打算利用幫助共和黨增加參院、眾院及州長席次，來作為2024年回鍋參選總統的跳板。法新社

美國期中選舉8日登場，民主黨選情悲觀，前總統川普支持的共和黨候選人聲勢浩大，而川普也打算利用幫助共和黨增加參院、眾院及州長席次，來作為2024年回鍋參選總統的跳板。

衛報報導，川普6日在佛羅里達州邁阿密為聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）助選，而民調似乎也顯示川普的背書似乎有助共和黨選情。

川普對一群「令人難以置信的真正MEGA戰士讚不絕口」，這是引用他「讓美國再次偉大」的政治口號。

根據民調網站FiveThirtyEight的數據，川普支持的一些極端份子，包括亞利桑那州共和黨州長候選人雷克（Kari Lake）、喬治亞州的共和籍聯邦參議員候選人兼前美式足球明星華克（Herschel Walker）和俄亥俄州共和黨參議員候選人萬斯（J.D. Vance），已抹煞民主黨的領先優勢。

其他曾經以兩位數落後擁護川普主義的共和黨人，像是賓州的參院候選人、紐約名醫奧茲（Mehmet Oz）和亞利桑那州的參院候選人馬斯特斯（Blake Masters）的聲勢也持續看漲，與民主黨對手呈現不分軒輊的局面。

擔任過四任總統的白宮顧問葛根（David Gergen）表示，「如果這對共和黨人來說是一個重要的夜晚，這將是川普的重大勝利，川粉們將備受振奮。」

葛根說，「如果他們最終獲得勝利，共和黨在參議院獲得兩到三個席次，並控制了眾議院，那共和黨內部將很難阻止川普。實際上，他很有可能會再被提名為總統候選人。」

共和黨 川普 美國期中選舉

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