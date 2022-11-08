美期中選舉激烈交鋒 開票恐延宕數日

美國期中選舉8日緊張進行，最終選舉結果恐怕還要數天才能揭曉，尤其在選票差距小的州時間可能需要更久。政治專家指出，因為共和黨與民主黨在墮胎、移民等議題截然不同，此次期中選舉的重要性超乎以往。此次選舉結果可能讓共和黨佔據參、眾議院多數，以箝制美國總統拜登的法案。

美國期中選舉8日舉行，選民投票選舉的範圍包括眾議院的所有席位、參議院的三分之一席位。民主黨為了搶下搖擺州的席次，更派出時任總統拜登與前總統歐巴馬到賓州催票；共和黨也出動前總統川普迎擊，戰況相當膠著。

民主黨情選堪憂

《華盛頓時報》報導，此次美國期中選舉，將改選眾議院所有435個席次，以及參議院35個席次，和36州州長席次。對共和黨來說，只要新增在眾議院5個席次、參議院新增1席，就能佔據國會的多數席次，也成成為民主黨的嚴峻挑戰。

美國期中選舉已開始投票，但就過去的經驗來看，因為選情競爭激烈、各州對郵寄投票的規定不同等影響，最終結果恐怕要延宕數週才能揭曉。專家預測，在這個情況下，眾議院多數席次之爭，可能就要等到幾天後才會明朗。而參議院主導權之爭更加激烈，尤其在賓州、亞利桑那和喬治亞等選情相當白熱化的州。

結果恐延宕數週

《BBC》報導，過去曾指控總統大選舞弊的川普日前也表示，希望此次選舉能在投票時間截止前就停止所有投票行為，不希望看到「民主黨在開票時，還能找到任何多餘的選票」。拜登也呼籲，「選民要保持耐心等待開票結果，選舉將會是合法且程序無誤的進行。」

此外，如果有些州的候選人以微幅差距勝選，對手可能會提出「重新計票」的要求。雖然各州對重新計票的規範不同，但大多數都允許競選人提出該訴求，甚至有些州還會自主進行重新計票。

專家預計，有數州會出現選舉結果延遲公布的狀況，如加州與內華達州以郵戳作為選票的判讀標準，代表選票就算在選舉日後送達，也仍可能被採計；如果喬治亞州參議員票數過於相近，加上沒有任何一個候選人得到超過50% 選票，則需要在12月6日再次舉行選舉。

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