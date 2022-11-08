快訊

直播／較上周降27.2％！今本土+24935例、境外+39 病歿15例

美期中選舉激烈交鋒 開票恐延宕數日

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國期中選舉8日緊張開幕，最終選舉結果恐怕還要數天才能揭曉。（Photo by hjl on Flickr under C.C. License）
美國期中選舉8日緊張開幕，最終選舉結果恐怕還要數天才能揭曉。（Photo by hjl on Flickr under C.C. License）

美國期中選舉8日緊張進行，最終選舉結果恐怕還要數天才能揭曉，尤其在選票差距小的州時間可能需要更久。政治專家指出，因為共和黨與民主黨在墮胎、移民等議題截然不同，此次期中選舉的重要性超乎以往。此次選舉結果可能讓共和黨佔據參、眾議院多數，以箝制美國總統拜登的法案。

美國期中選舉8日舉行，選民投票選舉的範圍包括眾議院的所有席位、參議院的三分之一席位。民主黨為了搶下搖擺州的席次，更派出時任總統拜登與前總統歐巴馬到賓州催票；共和黨也出動前總統川普迎擊，戰況相當膠著。

民主黨情選堪憂

華盛頓時報》報導，此次美國期中選舉，將改選眾議院所有435個席次，以及參議院35個席次，和36州州長席次。對共和黨來說，只要新增在眾議院5個席次、參議院新增1席，就能佔據國會的多數席次，也成成為民主黨的嚴峻挑戰。

美國期中選舉已開始投票，但就過去的經驗來看，因為選情競爭激烈、各州對郵寄投票的規定不同等影響，最終結果恐怕要延宕數週才能揭曉。專家預測，在這個情況下，眾議院多數席次之爭，可能就要等到幾天後才會明朗。而參議院主導權之爭更加激烈，尤其在賓州、亞利桑那和喬治亞等選情相當白熱化的州。

結果恐延宕數週

BBC》報導，過去曾指控總統大選舞弊的川普日前也表示，希望此次選舉能在投票時間截止前就停止所有投票行為，不希望看到「民主黨在開票時，還能找到任何多餘的選票」。拜登也呼籲，「選民要保持耐心等待開票結果，選舉將會是合法且程序無誤的進行。」

此外，如果有些州的候選人以微幅差距勝選，對手可能會提出「重新計票」的要求。雖然各州對重新計票的規範不同，但大多數都允許競選人提出該訴求，甚至有些州還會自主進行重新計票。

專家預計，有數州會出現選舉結果延遲公布的狀況，如加州與內華達州以郵戳作為選票的判讀標準，代表選票就算在選舉日後送達，也仍可能被採計；如果喬治亞州參議員票數過於相近，加上沒有任何一個候選人得到超過50% 選票，則需要在12月6日再次舉行選舉。

【更多精采內容，詳見

美國期中選舉 民主黨 投票

延伸閱讀

影／呂秀蓮發起遊行 籲拜登、習近平、普丁放下戰爭

美期中選舉行情 恐失靈

拜登紐約、川普佛州急催票！民主黨選情看壞 共和黨信心滿滿

民主黨「瞄準」新興女性選民 想拚11月驚奇

相關新聞

宣布再度參選總統？川普：我將在15日發表「重大聲明」

美國前總統川普（Donald Trump）表示將於下周15日在佛羅里達州發表「重大聲明」。

美期中選舉激烈交鋒 開票恐延宕數日

美國期中選舉8日緊張進行，最終選舉結果恐怕還要數天才能揭曉，尤其在選票差距小的州時間可能需要更久。政治專家指出，因為共和黨與民主黨在墮胎、移民等議題截然不同，此次期中選舉的重要性超乎以往。此次選舉結果可能讓共和黨佔據參、眾議院多數，以箝制美國總統拜登的法案。

美期中選舉將登場！共和黨若獲勝 將成川普回鍋選總統跳板

美國期中選舉8日登場，民主黨選情悲觀，前總統川普支持的共和黨候選人聲勢浩大，而川普也打算利用幫助共和黨增加參院、眾院及州...

美期中選舉 獲川普背書共和黨候選人聲勢浩大

美國即將於11月8日進行期中選舉，在全美通膨飆升之際，民主黨選情悲觀，而前總統川普支持的共和黨候選人聲勢浩大，有望助共和...

美期中選舉 逾4200萬人提前投票比4年前多

佛羅里達大學「美國選舉計畫」（US Elections Project）今天統計，已有4200多萬人在8日期中選舉前提前...

丈夫遇襲後首訪！裴洛西：我從未想過出事的會是保羅

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）上月28日遭男子德帕佩（David De...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。