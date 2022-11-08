美元連二日大幅走貶 美大選和通膨數據前風險胃納大增

美元周一連二日走貶，在美國通膨數據和期中選舉結果揭曉之前，匯市對風險資產胃口保持強勁。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.7%至110.120。

「在當前風險情緒恢復的背景下，美元可能會繼續承壓，」東方匯理G-10外匯策略主管Valentin Marinov表示，「話雖如此，如果美國周四再度公布強勁的通膨數據，將成為當前市場現狀面臨的最大考驗，可能會再次推動美國公債殖利率上漲，從而提振美元」。

ING分析師表示，市場基本上反映了國會出現分裂的可能性，即眾院控制權將落到共和黨手中，這對美元影響可能有限。不過，他們在報告中表示，如果共和黨獲得參眾兩院的控制權，美元將面臨更大的下跌風險，這意味著「力量被削弱的政府在經濟衰退期間無法提供財政支持」。

美國10年期公債殖利率上漲4個基點，至4.2%，2年債券殖利率上漲5個基點，至4.71%。

歐元兌美元升值0.7%，報1.0029美元，為10月27日以來最高，英鎊兌美元尾盤報1.1534美元，當日攀升1.40%。

投資人如今也密切留意周四公布的美國消費者物價指數(CPI)數據。接受路透訪查的分析師預計，10月整體CPI年增率料攀升8%，略低於9月的8.2%。