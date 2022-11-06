拚了！3位美國總統齊赴賓州 拜登、歐巴馬合體與川普拚場

美國期中選舉前的最後一個周末，美國現任總統拜登、前任總統歐巴馬和川普，周六(5日)同赴賓州助選，這是同屬民主黨籍的拜登和歐巴馬在這次選舉中首度合體，力拚也在賓州助選的共和黨前任總統川普。

拜登和歐巴馬在費城同台，痛批共和黨候選人否認選舉的公正，是威脅美國民主基礎的極端分子。川普則在拉特羅布((Latrobe)攻擊民主黨無力應付犯罪、移民和通膨。

戴著招牌「MAGA」帽子的川普說，「很不幸，我們國家發生了這麼多不好的事，在我們開始獲勝之前，還不能慶祝」。

三位總統在選前齊赴賓州，凸顯賓州在今年和未來選舉的重要性，三位總統的電視分割畫面，也反映美國的分裂。 川普預料將在選後宣布參選2024年總統大選，拜登也表示有意競選連任，這次在賓州拚場，也為總統大選熱身。

拜登和歐巴馬與民主黨參議員候選人費特曼(John Fetterman)、州長候選人夏皮洛(Josh Shapiro)，一起出席在費城的造勢大會。川普則與共和黨參議員候選人奧茲(Mehmet Oz)、州長候選人馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)，一起在拉特羅布造勢。