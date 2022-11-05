快訊

主張四項發展 蔣萬安「秀台語」：我是台北出生、長大的囝仔

黃珊珊：下任市長要有即戰力 無法等「實習市長」成長

蔣萬安出招「疫情七問」 批評陳時中道歉也無法挽回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲！籲選民用投票強化美國民主

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi）10月底在住所遭歹徒襲擊，保羅日前已順利出院。美聯社
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi）10月底在住所遭歹徒襲擊，保羅日前已順利出院。美聯社

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi）10月底在住所遭歹徒襲擊，保羅日前已順利出院，事發至今大約一周，裴洛西4日首度在鏡頭前露面發生，稱保羅的康復之路將是漫漫長路，但會好起來的，感謝大眾祝福。

裴洛西透過推特和YouTube發表影片表示，「保羅昨天回家了，這讓我能在家和你們所有人在一起。謝謝你們的好意和祝福。」稱這將是一場長期抗戰，但保羅會在家人陪伴下康復，並持續保持樂觀。

美聯社報導，裴洛西還在視訊中提到，丈夫遇襲後，有人問她怎樣做才能讓她感覺好一些？她表示，「去投票！」她說，民主黨非常有機會贏得這場選戰，現在他們不只是為了贏得選舉而努力，更是為了強化美國民主而努力。

裴洛西 美國 丈夫

延伸閱讀

遭鐵錘攻擊 裴洛西丈夫面臨「漫長復健過程」

裴洛西丈夫在家遇襲 美司法部：嫌犯想打斷裴洛西膝蓋並綁架她

普丁演講扯台、戲稱裴洛西「阿嬤」是在和習近平一搭一唱？3神邏輯說俄是受害者

暗指裴洛西丈夫遇襲事件不單純？ 馬斯克「轉發與男妓打架假新聞」惹議

相關新聞

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲！籲選民用投票強化美國民主

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi）10月底在住所遭歹徒襲擊，保羅日前已順...

2億9220萬分之一！美國勁球頭獎彩金達破紀錄的512億元

美國勁球（Powerball）的頭獎彩金4日估計已經增加到破紀錄的16億美元（折合台幣約512.2億元），也是美國與全世...

民主黨選情告急拜登信心喊話 川普有意2024回歸

美國總統拜登今天「樂觀」堅稱，民主黨會贏得下週期中選舉，但多項民意調查顯示共和黨很可能會大勝，激勵前總統川普示意計劃在2...

打包機密回家惹議 川普困獸欄怎拚2024

美國期中選舉8日登場，這場選舉被視為2024年大選前哨戰，尤其是對有意再拼大位的前總統川普來說。共和黨及他背書候選人表現如何，將決定深陷調查泥沼的川普是否有機會再次披上戰袍。

華府觀察／拜登喊捍衛民主 能贏通膨壓力？

期中選舉向來被視為美國總統的期中考，二○一八年的美國總統川普說，「某種程度而言，我在選票上」；二○二二年的美國總統拜登卻...

釋出最強烈訊號 川普：非常可能競逐2024總統大選

美國期中選舉進入倒數計時，民主黨籍的現任總統拜登和共和黨籍的前總統川普3日展開期中選舉前造勢閃電戰。此役結果可能會阻礙拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。