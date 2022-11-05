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裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲！籲選民用投票強化美國民主
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi）10月底在住所遭歹徒襲擊，保羅日前已順利出院，事發至今大約一周，裴洛西4日首度在鏡頭前露面發生，稱保羅的康復之路將是漫漫長路，但會好起來的，感謝大眾祝福。
裴洛西透過推特和YouTube發表影片表示，「保羅昨天回家了，這讓我能在家和你們所有人在一起。謝謝你們的好意和祝福。」稱這將是一場長期抗戰，但保羅會在家人陪伴下康復，並持續保持樂觀。
美聯社報導，裴洛西還在視訊中提到，丈夫遇襲後，有人問她怎樣做才能讓她感覺好一些？她表示，「去投票！」她說，民主黨非常有機會贏得這場選戰，現在他們不只是為了贏得選舉而努力，更是為了強化美國民主而努力。
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