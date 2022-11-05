華府觀察／拜登喊捍衛民主 能贏通膨壓力？

期中選舉向來被視為美國總統的期中考，二○一八年的美國總統川普說，「某種程度而言，我在選票上」；二○二二年的美國總統拜登卻說，「民主在所有人的選票上。」

民主黨支持者關切捍衛美國民主，共和黨支持者聚焦通膨問題，誇張點形容，這場期中選舉成為一場「民主不再」和「吃不飽」的願景之爭，兩黨打的都是「恐懼牌」。

從歷史紀 錄來看，期中選舉向來對執政黨不利，二○一八年的川普丟掉眾議院、二○一四年的歐巴馬在已經無法掌握眾院的狀況下，再度交出參議院多數，當年的歐巴馬和如今的拜登面臨的困境有些類似，即便失業率低，但通膨未解，選民投下反對票。

拜登的經濟壓力超過歐巴馬，如今九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之八點二，聯準會（Ｆｅｄ）二日升息三碼，這是自今年三月以來第六次升息，今年累計升息十五碼；通膨壓力自六月以來略降，但仍居高不下。

拜登的施政滿意度持續在四成上下徘徊，算不上好看，在選戰最後衝刺階段也拿不出手來催票；但盤踞的「川普幽靈」可以，這不只是川普，還包含熱切支持川普的極右派，從聯邦眾議院議長裴洛西丈夫遇襲到去年一月六日的國會山莊暴亂事件，中間還夾雜著各式各樣「選舉遭竊」的耳語。

「美國民主面臨攻擊。」拜登這樣說，他去年一月這麼說，擔任總統後這麼說，國會山莊事件一年後仍這麼說，美國政治極化問題未隨著川普下台而減緩。

拜登喊出捍衛民主，的確打動了部分民主黨人的心，民調也反映了這項關切；但民主對上每天的柴米油鹽醬醋茶價值幾何，要看選舉結果給出答案。