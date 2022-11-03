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捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。路透 / NURPHOTO
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。路透 / NURPHOTO

世界首富馬斯克入主推特後宣布，用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，引來一些網友與部分政媒名人反彈。馬斯克不只推文反擊，還貼出梗圖強力捍衛自己的計畫。

馬斯克提出，推特將提供月費8美元的訂閱服務。除藍勾勾外、「對打擊垃圾郵件/詐騙至關重要」的優先顯示回覆、提及與搜索以及看到廣告減半等，又指公眾人物用戶名字下方會有一個輔助標籤，稱政治家已經是這樣處理。

綜合報導，部分專家對馬斯克的說法持懷疑態度，有人認為購買驗證的能力可能會增加詐騙，保守派名嘴庫爾特（Ann Coulter）批評此舉將讓用戶更容易在推特散布假訊息或冒充他人。進步派聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）則譏諷，「超爆笑（Lmao），一個億萬富豪認真地試圖把『言論自由』實際上是每月8美元訂閱方案的想法推銷給人們」。

儘管如此，馬斯克仍沒有被嚇倒，不僅把推特自介改成「推特抱怨熱線專員」（Twitter Complaint Hotline Operator）、地點位於「地獄」，還貼出梗圖嘲諷反對者，例如其中一張嘲諷有人開心付8美元、等30分鐘買杯星巴克，卻對付8美元買30天的藍勾勾感到不滿。

馬斯克還推文表示，「致所有抱怨者，請繼續抱怨，但它會花費8美元」，還特貼回覆歐凱秀-柯提茲稱「感謝妳的意見，現在付8美元」，又指「同時被左右兩派攻擊是個好兆頭」。

馬斯克 詐騙

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