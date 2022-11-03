快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

柯文哲一句「坐一望二」 恐讓黃珊珊陷入棄保危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國期中選舉邁入最後衝刺 拜登演說警告民主的「決定性時刻」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登，攝於2日。法新社
美國總統拜登，攝於2日。法新社

美國總統拜登2日晚間發表約20分鐘的重要演說，稱不到一周就要登場的期中選舉是民主的「決定性時刻」（Defining moment）。他譴責政治暴力，並敦促選民保護民主。

NBC新聞與ABC新聞報導，拜登在投票前幾天的總結發言中，再次稱選舉否認者（Election deniers）是民主的生死存亡威脅，並將國會暴亂事件跟聯邦眾議院議長波洛西丈夫遇襲連結，「我們必須用壓倒性的聲音對抗政治暴力與恐嚇選民，就是這樣」。

拜登呼籲，「站出來反對，我們不會用騷亂、暴民、子彈或槌子結束我們在美國的分歧，我們在投票箱和平地結束分歧。不過，我們必須對自己誠實，我們必須面對這個問題，我們不能對此感到厭煩，我們不能假裝這會自行解決」。

拜登在演說指出，「我們正面臨一個決定性時刻、一個轉折點，我們必須用一個壓倒性的一致聲音，作為一個國家說話，說出美國容不下恐嚇選民或政治暴力，無論是指向民主黨人或共和黨人。容不下，就這樣，永遠容不下」。

拜登也利用演說抨擊前總統川普及其他持續宣傳2020年大選謊言的共和黨人，「美國的民主正遭受攻擊，因為敗選的美國前總統拒絕接受2020年選舉的結果。他拒絕接受人民的意志，拒絕接受他輸了的事實。他濫用了他的權力，將對自己的忠誠看得比對憲法的忠誠重要，他把一個大謊言制定為『讓美國再度偉大共和黨』（MAGA Republican Party）的信條，這些人是這個黨的少數派」。

拜登警指出，美國有候選人競選各級公職，但他們「不想承諾接受他們正在參選的選舉結果」，稱「這是美國的混亂之路，這是空前、非法且非美國」。他懇請不分黨派的全體美國人迎接這一個國家與世代重要性時刻，「我們必須投票，知道何謂危急關頭，而不僅是當下的政策」。

美國 拜登

延伸閱讀

拜登期中選舉後出訪 白宮：G20拜習會「還在安排」

西方援烏武器傳半數流入黑市 美軍核查

世界日報社論／美國期中選舉 醞釀新變局和風暴

美媒揭澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

相關新聞

美國期中選舉邁入最後衝刺 拜登演說警告民主的「決定性時刻」

美國總統拜登2日晚間發表約20分鐘的重要演說，稱不到一周就要登場的期中選舉是民主的「決定性時刻」（Defining mo...

最新民調：共和黨參院料贏4席 眾院增31席

期中選舉倒數，民主黨已有國會選情潰敗的心理準備；據有線電視新聞網(CNN)最新民調，共和黨在參院將贏四席，眾院更大增31...

平凡老師變聖戰教母 美國女子投身IS判刑20年

一名曾經是美國女教師、現年42歲的福祿克-埃克倫（Allison Fluke-Ekren），昨天遭美國法院判處20年徒刑...

民主黨選情告急 拜登演說呼籲：民主遭受威脅

距離期中選舉投票日只剩最後幾天，拜登總統2日晚間在民主黨全國委員會(Democratic National Commit...

WSJ：郊區白人女性轉向挺共和黨 成選舉關鍵力量

華爾街日報民調顯示，期中選舉關鍵選民群體之一的郊區白人女性選民，出於對經濟和通膨的關切而大舉轉向支持共和黨。

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

美聯社2日報導，拜登總統在洛杉磯為各級民主黨候選人輔選，雖然由於中俄兩國挑戰、國內通膨飆升、新冠疫情揮之不散、國會山莊暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。