聽新聞
test
0:00 / 0:00

舉世動力最強獵鷹重型火箭 時隔3年再度升空

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在佛羅里達州發射獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）。 路透
美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在佛羅里達州發射獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）。 路透

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在佛羅里達州發射獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy），這是自從2019年以來這種世界現役最大推力運載火箭首次升空。

法新社報導，這枚獵鷹重型運載火箭於當地時間上午約9時40分在甘迺迪太空中心（Kennedy SpaceCenter）發射升空，執行代號USSF-44任務，為美國太空軍（United States Space Force）運送包括名為TETRA-1的衛星等貨物。

獵鷹重型運載火箭左右兩支助推火箭於數分鐘後回到地球，但是中央第一級火箭回收失敗，永遠找不到了。

獵鷹重型運載火箭於2018年首度進行測試時，搭載了太空探索科技公司執行長馬斯克（Elon Musk）的特斯拉敞蓬車（Tesla Roadster）。

這是獵鷹重型運載火箭第3次商業飛行，也是2019年以來首次。

太空探索科技公司目前營運兩款火箭，包括獵鷹9號（Falcon 9）和獵鷹重型運載火箭。獵鷹9號主要用於向國際太空站（ISS）運送美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人，以及為太空探索科技公司的星鏈（Starlink）網路計畫發射衛星；獵鷹重型運載火箭可以搭載高達64噸載荷進入地球軌道，用於將更重酬載送進更遠軌道。

NASA準備在繞月軌道建造一個新太空站，已選用獵鷹重型運載火箭運送部分設施。

太空探索科技公司還正在德州總部開發星艦（Starship）火箭系統，配備稱為「超重型」（SuperHeavy）的第一級火箭，搭載一艘太空船，但這款超重型火箭迄今尚未以完整組態飛行過。

NASA重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，其中預定最快於2025年進行的「阿提米絲3號」（Artemis-3）任務，已經挑選將由星艦火箭系統將太空人送到月球。

火箭 太空人 美國

延伸閱讀

T1聯盟／連4年生日出賽 謝亞軒盼有健康賽季

T1聯盟／獵鷹蛻變 主帥：現在就是要贏球！

T1聯盟／曾文鼎最後3秒致勝外線 特攻擒獵鷹奪2連勝

T1聯盟／「超鷹速」進化 獵鷹目標坐二望一

相關新聞

舉世動力最強獵鷹重型火箭 時隔3年再度升空

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在佛羅里達州發射獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy），這是自從2019年...

移民對美國有貢獻 8成基督徒支持

外國移民可為美國帶來貢獻！最新調查發現，8成以上的受訪基督徒認為合法入境的移民對美國發展有益處，另有7成以上的基督徒認為，政府在保障邊界安全與移民取得身份上應該取得平衡。 肯定移民貢獻

紐約洛克菲勒聖誕樹曝光 82呎挪威雲杉中選

節日季來臨，紐約市洛克菲勒中心(Rockefeller Center)1日公布今年的聖誕樹，為來自紐約州82呎的挪威雲杉...

州長選舉爭奪戰 兩黨民調拉鋸 4州激戰

最新民調指出，共和黨期中選舉在亞利桑納、內華達兩州州長選情，候選人的支持率不是和民主黨對手死纏，就是略微領先；賓州選民顯...

獎落誰家？勁球彩金上看15.8億 可能刷新紀錄

勁球(Powerball)頭獎彩金截至1日晚已累計12億元，2日晚間開獎如果沒有人中頭獎，美國史上第四大的彩票頭獎金額可...

期中選舉／州長選舉 佛州、喬州等12州激烈競爭

全美50州中有36州的選民將在8日的期中選舉中投票改選州長或用選票讓州長連任，雖然州長選舉受矚目的程度不如國會兩院控制權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。