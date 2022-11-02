移民對美國有貢獻 8成基督徒支持

外國移民可為美國帶來貢獻！最新調查發現，8成以上的受訪基督徒認為合法入境的移民對美國發展有益處，另有7成以上的基督徒認為，政府在保障邊界安全與移民取得身份上應該取得平衡。

肯定移民貢獻

據《基督教頭條網》報導，生命之路調查1,007位美國基督徒後發現，83%受訪者認為合法移民有幫助美國，4成表示美國應該維持現有移民數量，25%的人認為還要增加移民人數。另外，19％的人認為雖有幫助但應該減少開放移民人數，17％的人認為移民會危害美國。

高達9成的基督徒支持可保障邊界安全的法案，78％的人支持讓非法但符合某些資格的移民可申請公民身份的法案。被問到國會要如何處理非法居留的移民，只有25％的人表示應該遣返，46％的人認為移民應繳交罰款後再申請永久居留證，17％的人認為應該給予特赦及居留權。

多設贊同修法保障移民

除此之外，78％的基督徒表示支持修改移民法，以便同時增加邊界安全及提供合法移民申請公民的流程。對此，福音派移民小組代表馬修·索倫斯指出，「基督徒面對外地來的移民態度應該聽從聖經而不是聽從政黨的平台、媒體人物或是針對基督徒調查後的結果。」

一般民眾也支持移民

據《CBS》報導，另一項由國家移民法律中心移民司法基金委託的調查，針對亞利桑那、喬治亞、內華達、賓州和威斯康辛州選民調查後發現，有73%的人支持非法居住在美國的移民可獲得申請合法身份並取得公民身份的機會，認為應該遣返者佔23%。

過去20年，由於在邊境執法等問題上出現激烈分歧，讓美國大量移民合法化的提案在國會都不易推行。調查也指出，71%的可能選民支持允許逃離暴力的移民，可在美國南方邊境直接申請庇護。

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