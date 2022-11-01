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拜登提徵能源暴利稅 在野批：為救選情

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國總統拜登（中）10月31日表示，如果化石燃料廠商不提高產量來抑制價格飆漲，將對這些企業課徵高昂的「暴利稅」。（推特截圖）
美國總統拜登（中）10月31日表示，如果化石燃料廠商不提高產量來抑制價格飆漲，將對這些企業課徵高昂的「暴利稅」。（推特截圖）

拜登為救選情，不惜施壓化石燃料產業！美國總統拜登10月31日表示，如果化石燃料廠商不提高產量來抑制價格飆漲，將對這些企業課徵高昂的「暴利稅」。然而，外界解讀，因為國內通膨狀況嚴重，使民主黨聲望直落，拜登此舉是為了在期中選舉前爭取更多的選票。

要課徵暴利稅！

紐約時報》報導，拜登表示，化石燃料企業巨頭在俄烏戰爭推升燃料價格的狀況下，賺進了大把鈔票。他呼籲，這些企業應將資金用來提高化石燃料的生產，或用來補助民眾，以降低高居不下的能源價格，更有助於減緩民眾的生活壓力。

「如果化石燃料企業不那麼做，他們將負擔更高昂的稅率與更多的貿易制裁」，拜登警告，現在正是時候阻止這些企業謀取暴利，並負起對國家的責任，讓民眾在物價高漲生活中喘口氣。

在野黨、產業都痛批

但外界分析，隨著期中選舉將近，民主黨因為通膨持續不減，面對到史無前例的逆風。對此，拜登試圖將民眾對政府的憤恨，轉移到化石燃料公司上。德州共和黨眾議員布拉迪就強調，「拜登為了挽救選情，提出了魯莽的政策，不僅無助於改善能源的狀況，還會削弱美國能源的韌性。」

美國石油協會主席索莫斯也指責說，拜登早已借助政治壓力，讓天然氣價格下降25%。他說，拜登政府應該意識到，能源價格上升是供需失衡的問題，並提出具體的解方，而非一昧怪罪於化石燃料產業。

民主黨選情不樂觀

CNN》報導，隨著美國期中選舉將近，民主黨的選情愈來愈不樂觀，各州候選人正努力平復民眾的不滿情緒，尤其民主黨握有的亞利桑那州、喬治亞州與內華達州，競爭更是激烈，目前共和黨候選人支持度有迎頭趕上的趨勢。前總統歐巴馬也出面站台表示，「通膨是世界各地的經濟挑戰，但共和黨講了很多，但依舊缺乏具體的答案」。

在另一面，共和黨員則樂觀看待此次選舉，如共和黨參議院委員會主委史考特認為，共和黨將在期中選舉獲得52席以上的席次。若共和黨真的佔據了參議院多數地位，未來拜登要通過任何法案都會面對到巨大的阻礙。

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