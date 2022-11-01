裴洛西丈夫在家遇襲 美司法部：嫌犯想打斷裴洛西膝蓋並綁架她

美國加州男子德帕佩（David DePape）10月28日闖入聯邦眾議院議長裴洛西的舊金山寓所，美國聯邦當局今控訴德帕佩企圖打斷裴洛西的膝蓋並綁架她。

美國司法部表示，42歲的德帕佩28日犯案時身上有膠帶、繩索、至少一把錘子以及一本日記，顯示他打算綁住裴洛西，但當時只在寓所中找到她的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）。

美國聯邦調查局（FBI）在法庭宣誓陳述書中指出，德帕佩被捕後表示，他企圖把裴洛西扣為人質並與她交談，如果裴洛西告訴他真相，就會放他走，如果撒謊，就要打斷裴洛西的膝蓋骨。並認為裴洛西應該對她所屬民主黨所說的謊言負責。

德帕佩被控企圖綁架和襲擊、透過威脅或傷害家庭成員來報復聯邦官員，面臨最高50年徒刑。

根據宣誓陳述書，德帕佩用錘子從房子後面的玻璃門闖入裴洛西的住所，上樓後遇到當時已經睡著的保羅。保羅因顱骨骨折、右臂和雙手受傷接受手術，但醫生預計會完全康復。