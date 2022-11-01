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美中外長通話70分鐘 國務院回應北京：無意阻撓中國

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在美東時間30日下午與中共國務委員兼外長王毅通話，國務院發言人普萊斯（Ned Price）31日表示，這場通話約70分鐘，他以「具建設性」（productive）、「有用」（uesful）且「專業」（professional）來形容。

這是美中外長在中共20大後首度通話，外界認為兩人此時通話大有為下月拜習會鋪路的意味；普萊斯引述白宮日前說法表示，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平最近的一次通話共識，尋求安排兩人面對面會晤的機會。

針對中國大陸在聲明中呼籲美國停止打壓，普萊斯回應，布林肯在通話時重申美國立場：美國不尋求牽制中方，美國的目標不是「阻撓中國」（hold China back），美國意在維護以規則為基礎的國際秩序。

普萊斯說，任何以為「美國意在對抗中國或其他國家」的想法都不是真的。

普萊斯表示，美國固然與中國大陸在多個領域存在重大歧見，不過兩國關係的核心應是競爭，美國會負責任地管理競爭。

普萊斯重申維持高層互動的必要性，無論發動者是北京或華府，並說，在G20峰會舉行前，兩人再次通話的可能性依然存在。

普萊斯表示，布林肯在通話中強調俄烏戰爭對全球和平、經濟穩定和繁榮構成的威脅，也針對海地的人道援助問題，兩人在會中討論必須擱置政治歧見，協助解決此事。

美國 布林肯

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