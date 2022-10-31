經濟、通膨成美國選民期中選舉最看重議題 有利共和黨

ABC新聞╱Ipsos民調顯示，在期中選舉即將舉行之際，美國選民最關心的議題是通膨和經濟，在登記為共和黨員的選民中，多數人都看重經濟議題。

彭博資訊報導，這份民調顯示，合計五成的登記選民將經濟議題列為他們最看重的議題，其中28%提到美國經濟，22%則說通膨。73%的共和黨員列出他們最關心的事，都包含這兩件事的其中一項。在登記為民主黨員的選民中，最多人（29%）關心墮胎權的議題，比率和提到經濟或通膨的28%差不多。

數據顯示，半數中間選民也將經濟和通膨當列為他們最看重的議題。Ipsos在10月28日～29日間對621名登記選民進行調查，誤差範圍為正負3.9個百分點。

前幾周舉行的類似民調，都和這份民調的數字一致。對此，Ipsos表示：「隨著期中選舉接近，這對共和黨人來說可能是個好消息。」期中選舉定11月8日舉行，民主黨必須努力不丟掉議員席次，維持參院五十席對五十席的局面、以及在眾院小幅領先的多數優勢。

共和黨人認為，對於今年已站上40年高點的通膨率，以及居高不下的汽油價格和犯罪率，美國總統拜登和民主黨人難辭其咎。

共和黨全國委員會主席麥丹紐（Ronna McDaniel）表示，通貨膨脹、民眾購買力遭通膨侵蝕「是民主黨對美國經濟挹注偌大資金所致」，選民將「追究這些人讓經濟下滑的責任」。