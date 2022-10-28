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遭愛迪達、GAP切割！肯爺IG首發聲：我一天內損失20億美元

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
過去時常引起爭議的饒舌歌手肯伊威斯特近期一連串反猶太主義言論引來大量批評，27日也終於在個人Instagram帳號上發聲，稱自己一天內損失了20億美元。美聯社
過去時常引起爭議的饒舌歌手肯伊威斯特近期一連串反猶太主義言論引來大量批評，27日也終於在個人Instagram帳號上發聲，稱自己一天內損失了20億美元。美聯社

過去時常引起爭議的饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）近期一連串反猶太主義言論引來大量批評，連帶包括愛迪達（Adidas）、服飾品牌「GAP」和精品「Baleciaga」接續宣布終止與他合作，肯伊威斯特27日也終於在個人Instagram帳號上發聲，稱自己一天內損失了20億美元。

多家外媒報導，肯伊威斯特這篇以吸引超過100萬人按讚的Instagram貼文中以全黑背景配上簡單的白色文字寫到「我一天內損失了20億美元、而我還活著，這是段情話」（I lost 2 billion dollars in one day. And I'm still alive. This is love speech），他來提到「我仍愛著你、上帝也仍愛著你，錢不能代表我、人民才能代表我」（I still love you. God still loves you. The money is not who I am. The people is who I am）。

另外威斯特還在開頭提到娛樂公司「Endeavor」的執行長伊曼紐爾（Ari Emanuel）的名字，他曾敦促公司與威斯特斷絕關係。

威斯特今年一系列行為於今年巴黎時裝周上徹底引爆，當時他身穿印有「White Lives Matter」（白人的命也是命）標語的衣服，以此批評2020年開始的黑人平權運動，後來更意圖發表針對猶太裔族群的批評言論，導致Instagram與推特只能將其帳號停權。

Instagram 猶太

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