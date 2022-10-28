遭愛迪達、GAP切割！肯爺IG首發聲：我一天內損失20億美元

過去時常引起爭議的饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）近期一連串反猶太主義言論引來大量批評，連帶包括愛迪達（Adidas）、服飾品牌「GAP」和精品「Baleciaga」接續宣布終止與他合作，肯伊威斯特27日也終於在個人Instagram帳號上發聲，稱自己一天內損失了20億美元。

多家外媒報導，肯伊威斯特這篇以吸引超過100萬人按讚的Instagram貼文中以全黑背景配上簡單的白色文字寫到「我一天內損失了20億美元、而我還活著，這是段情話」（I lost 2 billion dollars in one day. And I'm still alive. This is love speech），他來提到「我仍愛著你、上帝也仍愛著你，錢不能代表我、人民才能代表我」（I still love you. God still loves you. The money is not who I am. The people is who I am）。

另外威斯特還在開頭提到娛樂公司「Endeavor」的執行長伊曼紐爾（Ari Emanuel）的名字，他曾敦促公司與威斯特斷絕關係。

威斯特今年一系列行為於今年巴黎時裝周上徹底引爆，當時他身穿印有「White Lives Matter」（白人的命也是命）標語的衣服，以此批評2020年開始的黑人平權運動，後來更意圖發表針對猶太裔族群的批評言論，導致Instagram與推特只能將其帳號停權。