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影／在白宮花園內「迷路」！拜登又被拍到一臉困惑耍迷糊

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
現年79歲的美國總統拜登長期一直受到外界質疑其健康狀況，24日又被拍到在白宮舉行植樹活動中「迷路」。截自推特
現年79歲的美國總統拜登長期一直受到外界質疑其健康狀況，24日又被拍到在白宮舉行植樹活動中「迷路」。截自推特

現年79歲的美國總統拜登（Joe Biden）長期受到外界質疑其健康狀況，24日又被拍到在白宮舉行植樹活動中「迷路」。

多家外媒報導，推特上的影片可以見到拜登參加完在白宮草坪舉行的植樹活動後離場往一個方向走，沒想到半途他卻突然停下來、一臉困惑地問道「我們要去哪裡？（Where do we go？）」。

一旁的特勤人員隨即上前關心並指向正確方向，接著拜登表示自己想往另一個方向走，特勤人員向總統保證「你可以走任何你想走的路」，最終拜登仍轉身跟隨相關人員走向白宮。

拜登上周演講時也被拍到出現需要工作人員協助才能下台的畫面，過去一年內更已多次被拍到出現類似「困惑」、「迷糊」的片段，外界對其健康狀況的擔憂也隨之升高。

拜登 白宮 特勤人員

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