和普亭談！美進步派民主黨眾議員促拜登 改烏克蘭策略

美國眾院一群進步派的民主黨議周一致函施壓美國總統拜登，尋求直接與俄羅斯總統普亭進行談判，找到俄烏戰爭的外交解決方案，這標示民主黨內部對拜登的俄烏戰爭應對之道首見分歧。

以國會進步派黨團小組主席Pramila Jayapal為首的30名民主黨人，包括稱為「四人幫」的女議員——特萊布（Rashida Tlaib）、歐瑪（iIlhan Omar）、歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和普瑞斯利（Ayanna Preessley）——認為，曠日持久的衝突加劇危險局勢升級的風險，避免這種情況出現符合美國和烏克蘭的利益。

他們致函拜登表示：「我們敦促你將美國對烏克蘭的軍事和經濟援助與積極的外交努力結合起來，加倍努力尋求現實的停火框架。」

根據這封信，與莫斯科談判有可能「減低傷害並支持烏克蘭達成和平和解」。議員敦促採行的作法包括「終結敵對行為的誘因，包含某種形式的制裁減免」，以及對烏克蘭的安全保障。

此信送出的時機正值部分資深的共和黨議員警告，如果共和黨一如選前民調預期的取得眾院主導權，國會可能削減對烏克蘭的援助。

進步派議員指出，他們並未放棄支持烏克蘭，稱外交是「一種工具」。

白宮周一表達其立場說，如果烏克蘭不想談，美俄就不會進行談判。

拜登的國家安全委員會發言人John Kirby說，「顯然普丁沒有談判意向。我們不會在烏克蘭沒有代表的情況下，與俄羅斯領導人對話」，而烏克蘭總統澤連斯基「可以決定他認為何時適合談判」。