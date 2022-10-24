庫克現身F1賽事、在終點搖方格旗 為小布新電影暖身？

蘋果執行長庫克（Tim Cook）23日意外現身F1美國大獎賽會場，在終點線以格外緩慢的速度揮舞著方格旗。

F1美國大獎賽23日在德州奧斯汀美洲賽道舉行，經過56圈的比賽後，身穿黑色Polo衫、戴著墨鏡的庫克獨自一人在終點握著方格旗揮舞著。他沒有快速或熱情地揮旗，而是小心謹慎地、慢慢地左右搖動旗幟。

Hey grandpa, calm down 😂 #timcook #f1 #austingp pic.twitter.com/5wtTeRfJ8D — Matteo Rigo (@matteorigo) 2022年10月23日

庫克是出席這場F1賽事中的眾多名人之一，其他包括NBA球星俠客歐尼爾、演員布萊德彼特、網壇傳奇球后小威廉斯與歌手紅髮艾德。但只有庫克一人在終點線揮旗。

據推測，庫克和布萊德彼特出席這場F1賽事可能是為Apple TV+即將推出的一部關於F1賽車的電影暖身。

小布將飾演一名退休賽車手，要與一名新手挑戰賽事，這部電影還找來拍攝《捍衛戰士：獨行俠》的導演柯金斯基（Joseph Kosinski）執導、金牌製片人傑瑞·布洛克海默（Jerry Bruckheimer）與拿下七座F1世界冠軍的漢米爾頓合組夢幻團隊。

這場賽事最後由紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）勝過漢米爾頓，拿下今年來第13座冠軍，追平由德國車神舒馬克和奧斯頓馬丁車隊的維特爾（Sebastian Vettel）l所共同保持的單季13座分站冠軍紀錄。