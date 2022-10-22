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若潘斯與其他前閣員出戰2024？川普：這「非常不忠誠」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普，攝於8日。路透。
美國前總統川普，攝於8日。路透。

美國前總統川普表示，如果他執政時的副總統潘斯或其他內閣閣員尋求2024年的共和黨總統提名，他會覺得這「非常不忠誠」。

國會山莊報轉述，川普21日接受福斯新聞廣播電台（Fox News Radio）主持人基爾梅德（Brian Kilmeade）的簡短電話訪問時表示，「他們之中的許多人說過，如果我選的話，他們絕不會選，所以我們會看看結果是否是真的」。

川普說，「我想，如果他們參選，這會是非常不忠誠，但也沒關係」，接著吹噓稱「民調讓我領先了40、50個百分點」，又指他將「在不太遙遠的將來」決定是否展開另一次總統選舉。

國會山莊報指出，川普沒有說他是否打算參選，但已公然撩動尋求重返白宮，此次短暫電訪是試圖對一些斟酌可能角逐大位的人物發出警告。

報導同時指出，大多數民調顯示川普如果要選，顯然就最有希望再度獲得共和黨的提名，但其他幾位高知名度的共和黨員，像潘斯、前國務卿龐培歐、前駐聯合國大使海理等人，據報也正在考慮參選總統。

美國 川普 共和黨 潘斯

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