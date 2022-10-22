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華郵：FBI搜索川普住宅 發現涉及中國、伊朗高度敏感機密文件
華盛頓郵報報導，知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）8月搜索前總統川普位在佛羅里達的住處海湖莊園時，找到一些有關中國和伊朗的高度敏感情報，若文件內容外洩，可能會暴露美國希望對外隱藏的情報收集方法。
據報導，知情人士透露，FBI查獲的這些機密文件中，包括至少一份涉及伊朗飛彈計畫和有關中國的情報工作。
專家表示，這些未經授權披露的文件若曝光，恐會帶來許多風險，像是幫助美國情報工作者可能會受到威脅、情報收集方法可能會受到影響，以及其他國家或敵國可能會對美國採取的秘密行動進行報復。
知情人士指出，這些關於伊朗和中國的秘密文件，被認為是FBI開始調查川普及幕僚可能不當處理機密訊息、阻撓和破壞政府紀錄以來，所發現的最敏感文件之一。
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