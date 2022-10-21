彭博：美國考慮把量子運算和AI納入對陸科技限制令

知情人士透露，拜登政府正在探索針對量子運算和人工智慧（AI）軟體，實施新出口管制措施的可能性，以限制中國大陸獲取一些最強大的新興運算技術。

彭博資訊報導，美國這項潛在管制計畫仍處於初期階段，偏重於還在實驗階段的量子運算以及AI軟體領域，目前產業專家正在評估如何設定限制基準。知情人士說，美國官員仍在研擬如何量子運算的管制框架，可能側重於產出水準和所謂的錯誤更正率。

量運計算是一個實驗性領域，可望大幅提高運算能力和速度，並使機器能夠解決當代運算裝置無法解決的問題，預料有朝一日將顛覆電腦安全技術，因為量子裝置可能強大到破解密碼、並繞過加密安全功能的程度。微軟、Google、英特爾及IBM等公司正投入鉅額資金於各種量子計畫。

一位知情人士說，拜登政府還在制定審查對外投資機制的行政命令，以嚴控流向特定中國大陸科技、以及量子運算和AI控制的資金，這項命令可能包含的措施，將類似於賓州民主黨參議員Bob Casey和德克薩斯共和黨參議員John Cornyn所推動的法案。

美國本月稍早些時候宣布新的對陸晶片出口限制令，以限制中國大陸把尖端半導體運用於武器和監控系統的能力。華府也正加強限制美國公民與區民協助中國大陸開發某些技術的能力。美國商務部工業與安全局不予置評。白宮國家安全委員會一位發言人表示，不了解有關控制措施的討論。

拜登國安顧問蘇利文在上月發表演說時，形容「包括微電子、量子資訊系統和AI等運算相關技術」，是「未來十年將發揮超強重要性的發展」，並表示出口管制對於「儘可能維持大幅領先對手」的重要性。