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美大學研發「死亡率80%」新冠變異株 實驗被批危險

香港01／ 撰文／歐敬洛
圖為美國波士頓大學，大學因研究新冠病毒變異株引起熱議。（波士頓大學官方網頁）
圖為美國波士頓大學，大學因研究新冠病毒變異株引起熱議。（波士頓大學官方網頁）

美國科學家利用基因嵌合重組技術，製造出一種強力的Omicron變異病毒株，並在實驗中得出80%的死亡率。研究是為了解新冠病毒的變異，為何變得更具毒性，以尋找有效治療方法，不過實驗被其他學者批評是在「玩火」。

美國波士頓大學的研究人員，把Omicron的刺突蛋白（spike protein），嵌合在早期於武漢發現的新冠病毒原始病毒株上，並利用其去感染實驗用老鼠。在一般Omicron病毒感染中，所有老鼠都不會死亡，但新病毒卻造成了80%的致死率。

對比原初病毒感染老鼠造成100%的致死率，研究結論指S基因（Omicron變異的基因）讓病毒獲得免疫逃逸的能力，但病毒致病性與S基因無關。因不論有否變種到出現如Omicron的免疫逃逸能力，原初版新冠病毒殺傷力依然驚人。

相關的研究在大學的四級生物安全等級實驗室內進行，論文亦在bioRxiv上刊登，供同行審閱。

研究隨即引起媒體與其他學者的注意。哈佛大學分子生物學家埃布萊特（Richard Ebright）批評這是「增強功能」研究的一個例子，形容這與在武漢實驗室正在研究蝙蝠的新冠病毒一樣，充滿危險。

所謂增強功能研究（Gain-of-function research）是指透過基因改造，讓某個物種加強或添加某種特質。事件甚至驚動美國國衞生院（NIH），官員表示將調查研究是否有違審查和規定。

不過，波士頓大學反駁指出，研究並非「獲得功能」研究，研究結果亦未讓新冠病毒變得更具殺傷力。大學同時指責國內外媒體，把焦點放在「80%致死率」，而忽略實驗的目的和結論。且80%致死率只在老鼠生上發生，在人類不一定相同。大學亦表示，該研究得到了大學安全委員會，及波士頓公共衛生委員會的審查和批准。

延伸閱讀：

Omicron｜與Alpha或Delta大不同　Omicron變種可能源自老鼠？

Omicron攻力弱傳播強　港大陳福和籲打第三針：現沒條件病毒共存

文章授權轉載自《香港01》

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