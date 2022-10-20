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影／雲門舞集「十三聲」將登華府甘迺迪中心演出

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
雲門舞集藝術總監鄭宗龍。華盛頓記者張文馨／攝影
雲門舞集藝術總監鄭宗龍。華盛頓記者張文馨／攝影

雲門舞集全美巡演來到第4站，預計20日到22日在華盛頓特區甘迺迪中心（Kennedy Center）連演三場經典舞作「十三聲」，藝術總監鄭宗龍19日在彩排前表示，睽違兩年多再度邁出國門演出，感覺非常興奮，可以跟國際社會分享台灣的街頭活力。

十三聲是鄭宗龍在2016年的作品，他以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入舞作，挖掘台灣古老、俚俗、在時代洪流中逐漸凋零的文化記憶，在新冠疫情爆發前就有巡演全球的經驗。

如今攜十三聲再度和國際觀眾見面，鄭宗龍表示，綜合休士頓、史丹佛、芝加哥等演出經驗，這個作品與觀眾沒有太多隔閡問題，演出結束後的歡呼和鼓掌都很熱烈，勾起部分觀眾造訪台灣的記憶，也有觀眾反映看完演出後想到台灣走走。

鄭宗龍說，十三聲取材於自己童年的記憶，包含人、街景、廟宇和暗巷等，舞姿或許不優雅但有股原始力量，舞者會唱歌唸咒，雖然不見得是美國觀眾熟悉的記憶，不過「有時候誤解是很美麗的，有時候需要一些誤解，各自在各自的想像中，是很漂亮的事。」

雲門下一站將在加州柯斯塔梅莎市瑟格爾斯特羅姆藝術中心，及加州大學柏克萊分校哲勒巴劇院登台演出；美國巡演結束後，鄭宗龍預告，明年是雲門舞集50周年，除邀請創辦人林懷民回雲門作薪傳之外，年底也會推出新作。

雲門舞集全美巡演來到第4站，預計20日到22日在華盛頓特區甘迺迪中心（Kennedy Center）連演三場經典舞作「十三聲」。華盛頓記者張文馨／攝影
雲門舞集全美巡演來到第4站，預計20日到22日在華盛頓特區甘迺迪中心（Kennedy Center）連演三場經典舞作「十三聲」。華盛頓記者張文馨／攝影
雲門舞集全美巡演來到第4站，預計20日到22日在華盛頓特區甘迺迪中心（Kennedy Center）連演三場經典舞作「十三聲」。華盛頓記者張文馨／攝影
雲門舞集全美巡演來到第4站，預計20日到22日在華盛頓特區甘迺迪中心（Kennedy Center）連演三場經典舞作「十三聲」。華盛頓記者張文馨／攝影
雲門舞集全美巡演來到第4站，預計20日到22日在華盛頓特區甘迺迪中心（Kennedy Center）連演三場經典舞作「十三聲」。華盛頓記者張文馨／攝影
雲門舞集全美巡演來到第4站，預計20日到22日在華盛頓特區甘迺迪中心（Kennedy Center）連演三場經典舞作「十三聲」。華盛頓記者張文馨／攝影
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雲門舞集全美巡演來到第4站，預計20日到22日在華盛頓特區甘迺迪中心（Kennedy Center）連演三場經典舞作「十三聲」。華盛頓記者張文馨／攝影
雲門舞集全美巡演來到第4站，預計20日到22日在華盛頓特區甘迺迪中心（Kennedy Center）連演三場經典舞作「十三聲」。華盛頓記者張文馨／攝影
雲門舞集全美巡演來到第4站，預計20日到22日在華盛頓特區甘迺迪中心（Kennedy Center）連演三場經典舞作「十三聲」。華盛頓記者張文馨／攝影

鄭宗龍 雲門舞集

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