美台聯合生產武器？美國務院：檢視所有選項

美台商業協會（USTBC）會長週三（10月19日）證實，美國政府正在考慮與台灣聯合生產武器，目的是為了加速武器移交，強化對中國的嚇阻作用。

「這正處於程序的初始階段。」美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）向路透社表示。美台商業協會為遊說團體，成員包含許多美國國防承包商。

韓儒伯告訴路透社，目前還不確定哪些武器將被納入計畫討論，但很可能著重於為台灣提供更多的軍需品，像是更多彈藥及導彈技術。

但他警告，任何此類行動都需要武器製造商，自美國國務院與國防部取得共同生產許可證。韓儒伯補充道，由於對於向外國平台批准關鍵技術感到不安，美國政府內部可能對發放聯合生產許可證存在反彈。

此前日經亞洲報導，拜登政府正在考慮與台灣聯合生產武器。報導引述3名熟悉內情的消息人士說法，其中一名據稱知悉美國政府內部商議情況的消息人士稱，美台聯合生產武器「已展開初步討論」，模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零組件製造武器。

美國歷屆政府考慮機密外流風險，對於聯合生產美製武器態度謹慎。另一名消息人士向日經亞洲透露，有關討論還需要一些時間「才會真正出現變化」

美國務院低調回應

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）週三（19日）在媒體例行簡報會被問及此事時，低調表示有看到相關報導。他說，「美國正在檢視所有選項」，以確保向台灣迅速移交軍備武器。

巴特爾說道：「美國透過對外軍售和直接商業銷售，迅速向台灣提供防禦性武器裝備和服務，這對台灣的安全至關重要。我們將繼續與業界合作，支持此一目標。」

美台考慮聯合生產武器的消息，是在美中關係與台海局勢日益緊張之際傳出。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前表示，「北京欲加速實現統一」，儘管他並沒有給出具體的時間表。

與此同時，中國國家主席習近平上週日（16日）在正在進行中的中共二十大開幕首日表示，中國對台灣「決不承諾放棄使用武力」，但會爭取和平解決台灣問題；台灣官方則隨後回應，台灣不會在主權問題上退縮，也不會在自由和民主問題上妥協，但在兵戎相見並不是一個選項。

至截稿前，中國與台灣官方尚未針對美台考慮聯合生產武器一事公開回應。

美售台武器延宕

美國官方一直在推動台灣實現軍事現代化，建議發展「不對稱作戰」以及「豪豬戰略」，將台灣打造成中國難以侵略的「豪豬」。美國《紐約時報》10月初引述消息報導，為了防止中國武力犯台，美國擬在台儲備大批軍武。

路透社報導，隨著台海局勢近年不斷升溫，自2017年以來，美國總統已經批準了超過200億美元的對台武器銷售，但由於烏克蘭戰爭導致供應鏈困難，以及戰場對於部分武器系統的需求增加導致積壓，美國以及台灣方面皆已警示，美國售台武器交貨恐將因此延遲。

台灣中央社引述美國「國防新聞」（Defense News）指出，截至今年8月底，美國政府核准的對台軍售案仍有10批尚未交付，部分交付期程甚至要等到2020年代末期。

中國對於美國對台軍售向來持強烈反對立場，今年9月中方宣布對美國兩家軍火商負責人實施制裁。中國外交部表示，美國對台軍售嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損和中國主權和安全利益、美中關係以及台海和平穩定。

（路透社、日經亞洲、中央社）

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