快訊

萬華槍擊案槍手自戕為何能開2槍？資深刑警分析有2個可能

上班開瀏覽器用「無痕模式」讓人安心？抱歉…老闆仍可以看到你開的網頁

批赴日補打疫苗方案緩不濟急 周玉蔻：高端應出錢免費PCR

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丕優：兩岸緊張是美非常嚴重問題的比率攀升

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

中共廿大16日開幕，美國民調機構丕優研究中心（Pew Research Center）19日公布最新民調顯示，近6成美國民眾認為「中俄夥伴關係」是美國「非常嚴重的問題」，此外，和今年3月俄烏戰爭剛開始的調查相較，認為「中國軍力成長」和「兩岸緊張」是非常嚴重問題的比率，分別提升7到8個百分點。

相對而言，僅3成民眾視習近平開啟領導人第三任期為非常嚴重的問題。

丕優分別詢問受訪者如何看待「中國大陸人權政策」、「美中經濟競爭」、「兩岸緊張」、「中俄夥伴關係」、「習近平開啟第三任期」對美國構成問題的程度，分別有「非常嚴重」、「有點嚴重」、「不怎麼嚴重」和「不構成問題」等選項。

結果顯示，美國人認為最嚴重的問題排序，分別為中俄夥伴關係（57%）、中國大陸軍力（50%）、兩岸緊張（43%）、中方人權政策（42%）、對中經濟競爭（41%），以及習近平的第三任（30%）。

和今年3月的民調結果相較，中俄夥伴關係造成的憂慮嚴重性略降5個百分點，不過，中國大陸與台灣之間的緊張、中國大陸軍力以及美中經濟競爭的比率都上升。

前年2月調查結果顯示，僅28%的美國民眾認為兩岸緊張是非常嚴重的問題，自俄烏戰爭開打、美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台過後，這項調查顯示的憂慮程度顯著攀升，3月為35%，10月達43%。

內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩表示，過去台灣議題在全部美中關係的問題裡總是敬陪末座，比起美中經濟、中俄關係、網路攻擊等排名還後面；但在俄烏戰爭後，兩岸關係在美國人心中的重要性大舉攀升。

這項調查10日到16日舉行，成功訪問5098位美國成人，抽樣誤差在正負1.7個百分點；調查也發現，看待相關子議題嚴重程度與年齡區段有關，在每個命題中，比起年輕人，年長者認為問題「非常嚴重」的比率較高。

此外，丕優還調查美國民眾對美國高層政治人物訪問台灣的態度，結果顯示，54%支持高層訪台（即便這會傷害美中關係）；38%反對，他們認為應優先處理對中關係。

在支持美國高層訪問台灣部分，以男性、大學學歷以上和自由派民主黨人占多數。

美國 俄烏戰爭

延伸閱讀

戰狼胡錫進：所有中國人都要放棄重獲美國友好的幻想

黃崇仁:美擴大晶片管制 台灣難置身事外

經濟日報社論／因應新情勢 建構下世代政策

外媒曝台美將合作生產武器情節 軍事學者揭仲存疑

相關新聞

美台聯合生產武器？美國務院：檢視所有選項

美台商業協會（USTBC）會長週三（10月19日）證實，美國政府正在考慮與台灣聯合生產武器，目的是為了加速武器移交，強化對中國的嚇阻作用。

丕優：兩岸緊張是美非常嚴重問題的比率攀升

中共廿大16日開幕，美國民調機構丕優研究中心（Pew Research Center）19日公布最新民調顯示，近6成美國...

晶片禁令生兩樣情 Lam營收少25億美元 ASML說衝擊有限

拜登政府最近對中國大陸祭出的晶片禁令在半導體設備產業掀起狂風巨浪，但兩家公司受傷程度並不一致：總部在加州的科林研發（La...

美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜

美國鑄幣局為彰顯女性成就，推出一系列傑出女性肖像錢幣，最新發行的25美分硬幣是紀念華裔影星黃柳霜（Anna MayWon...

布林肯稱北京加快統一 美國務院：對台立場沒變

美國國務卿布林肯十七日稱北京決心加快統一時間表，對此，國務院和國防部十八日面對媒體詢問，均不回應這項評估，只重申美國政策...

日經：白宮擬與台灣聯手生產武器 已展開洽談

三位知情人士透露，拜登政府正在考慮與台灣聯手生產武器，以提高美國設計的武器產能、加快武器移交速度，並強化對北京的威懾力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。