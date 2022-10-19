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被問到「美國為何要在意千里之外的戰爭」 布林肯這樣回答

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
美國前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。美聯社
美國前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。美聯社

美國前後任國務卿17日在史丹福大學胡佛研究院（Hoover Institution）大禮堂Hauck Auditorium的對談，引起此間注意的焦點在於現任國務卿布林肯（Antony Blinken）宣稱北京加快統一時間表。

其實，整場對談的順序是美俄關係、美中關係，最後是美歐關係。媒體報導沒提到的是，對談引言人是川普時期的國防部長「瘋狗」馬提斯（James Mattis），這與布林肯宣導拜登政府新國安戰略（national security strategy）有關。賴斯（Condoleezza Rice）現在是胡佛研究院院長（Director）。

賴斯是第66任國務卿，布林肯是第71任。對於美國援助烏克蘭抗俄，賴斯問了一個應該是所有美國民眾都關心的問題：美國為何要在意發生在千里之外的戰爭，而不是把全部心力放在亟待解決的國內議題上？

布林肯回答，如果大國可以隨意重劃與小國的邊界、違反民眾的意願，國際秩序將嚴重受損。他以聯合國大會日前以143票通過反對俄國在烏克蘭舉辦的偽公投與兼併為例，話鋒一轉，批評北京也正在挑戰自由民主的常規。

美國 布林肯 北京 戰爭 美中關係

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