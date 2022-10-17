氣候變遷越烈 美國降雨如倒水

美國各地區降雨越來越激烈，洪水風險也隨之升高。西北大學研究發現，過去20年來，美國東部與南部降雨程度變得越來越強，以致發生洪水的機率越來愈高，造成各地基礎建設與農業受到損害。

17處降雨強度增加

據《獨立報》報導，研究人員丹尼爾霍頓分析比對1951-1980與1991-2020年兩個階段的過去降雨並分析17個不同地區的雨量，結果發現強度已在增加。他指出，「這次研究我們想了解非極端氣候事件，也就是比較常見的現象，發現結論很簡單，只要下雨就會下得更多。」

研究人員分析17處不同地區2個時期的降雨，這些地區分別有不同溫度、降雨、植被與生態變化。結果發現，降雨強度在整個美國幾乎都出現增加，特別是在東部、南部與中西部。霍頓表示，「我們發現洛磯山脈東部地區降雨強度不只增加，強度也越來越不可預測，已為水資源管理帶來挑戰。」

暴雨下雨水變多

據《大眾科學》報導，在1991與2020年之間，洛磯山脈東部地區降雨增加約5%，有別於過去氣候模型模擬預測大多鎖定在降雨強度的增加，特別是在颶風等氣候事件期間，這次研究則是分析全部強度的降雨數據，包含從突然下陣雨到大洪水。結果發現，全美許多地方降雨強度呈現系統性的改變，也就是每次暴風雨中挾帶的雨水越來越多。

報告指出，較溫暖的空氣會攜帶更多濕度，大氣變暖攝氏1度，就會包含7%水蒸氣。因此，結果與人類引起的全球暖化預測影響一致，而且強降雨會造成暴洪與土石流，嚴重影響基礎建設與農業。

報告指出，降雨強度增加會導致作物損失和致命洪水，而且值得注意的是，強降雨並不是只能藉由颶風或暴風雪等天氣系統引起，因為只要雨多下一點，發生洪水的機率就會提高。

可提早做準備

這次研究希望協助城市規劃者設計出更能抵禦強降雨的基礎設施，例如孟加拉防止農田洪水氾濫使用的農用泵技術、種植更多都市樹木和徑流花園以便吸收多餘雨水及安裝閘門和屏障；另外，2012年紐約市地鐵系統興建閘門和屏障，都能幫助城市和農村地區為越來越多的大雨做足準備。

本次研究結果刊登在《Geophysical Research Letters》期刊。

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