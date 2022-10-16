加州連環殺手逮到了 警方：他正在尋找下一個被害人
在北加州連續槍殺六名男子和殺傷一名女子的連環殺手，15日黎明前在開車經過史塔克頓(Stockton)時被捕，警方表示，他持有一把手槍，可能在尋找下一個被害人。
史塔克頓警長麥克法登(Stanley McFadden)在記者會上表示，調查人員接獲線報後開始注意這名嫌犯，在凌晨2點將他的車攔下。43歲的嫌犯布朗李(Wesley Brownlee)是史塔克頓本地人。
麥克法登說，布朗李被捕時身穿黑衣，頸部掛了面罩，持有一把手槍，「他正在尋找獵物」。他說：「我們阻止了另一次槍殺。」
在7月8日到9月27日間，史塔克頓有五名男子遭槍殺，犯罪現場的監視器拍到一名穿黑衣的男子。四名被害人遭狙擊時正在路上行走，另一人在停下來的車子內遭槍殺。
警方認為去年4月在奧克蘭被殺害男子的凶手也是同一人，他在一周後在史塔克頓殺傷一名無家可歸的女子。調查人員表示，彈道測試和監視畫面證明這些犯罪案有關聯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言