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加州連環殺手逮到了 警方：他正在尋找下一個被害人

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
史塔克頓警長麥克法登(左)15日在記者會上表示，已逮捕連續殺人嫌犯布朗李(背景照片)。 美聯社
史塔克頓警長麥克法登(左)15日在記者會上表示，已逮捕連續殺人嫌犯布朗李(背景照片)。 美聯社

在北加州連續槍殺六名男子和殺傷一名女子的連環殺手，15日黎明前在開車經過史塔克頓(Stockton)時被捕，警方表示，他持有一把手槍，可能在尋找下一個被害人。

史塔克頓警長麥克法登(Stanley McFadden)在記者會上表示，調查人員接獲線報後開始注意這名嫌犯，在凌晨2點將他的車攔下。43歲的嫌犯布朗李(Wesley Brownlee)是史塔克頓本地人。

麥克法登說，布朗李被捕時身穿黑衣，頸部掛了面罩，持有一把手槍，「他正在尋找獵物」。他說：「我們阻止了另一次槍殺。」

在7月8日到9月27日間，史塔克頓有五名男子遭槍殺，犯罪現場的監視器拍到一名穿黑衣的男子。四名被害人遭狙擊時正在路上行走，另一人在停下來的車子內遭槍殺。

警方認為去年4月在奧克蘭被殺害男子的凶手也是同一人，他在一周後在史塔克頓殺傷一名無家可歸的女子。調查人員表示，彈道測試和監視畫面證明這些犯罪案有關聯。

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