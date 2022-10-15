捍衛戰士：獨行俠Darkstar極音速戰機真身展出 美軍：謠言是真的

美國電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick）中提及美軍擁有「暗星」（Darkstar）極音速試驗機，其飛行速度高達10馬赫。美國空軍基地10月13日稱這謠言屬實，美軍15日至16日會展出這名副其實的「黑科技」。

在《捍衛戰士：獨行俠》中，由湯姆克魯斯（Tom Cruise）飾演的主角「獨行俠」Pete Mitchell因為上級打算放棄研發「暗星」，竟率先駕駛它升空，完成速度超過10馬赫的飛行，打破目前所有飛機的紀錄。但最終「暗星」解體，「獨行俠」彈射生還。

電影中展示的「暗星」，其實是製作團隊要求美國軍火製造商洛克希德（Lockheed Martin）高級開發計劃「臭鼬工廠」（Skunk Works，又譯斯康克工廠）團隊設計的戰機模型。

美國加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）15至16日會舉辦名為「2022年航空航太谷開放日、航展和 STEM 博覽會」（2022 Aerospace Valley Open House, Air Show, & STEM Expo，暫譯）的展覽，期間他們會展出「暗星」模型。

愛德華茲空軍基地13日在Facebook和Instagram發文指：「是的，謠言是真的！洛歇馬丁暗星極音速試驗機在愛德華茲空軍基地，並將在本週末的2022年航空航太谷開放日、航展和 STEM 博覽會上，首次在全球人面前亮相！」

美軍展出「暗星」模型，或可吸引不少電影迷及軍事迷。愛德華茲空軍基地表示，當地的STEM（即科學、技術、工程及數學） 學生是首批看到「暗星」的人士。

暗星極音速試驗機。擷自愛德華空軍基地臉書 暗星極音速試驗機。擷自愛德華空軍基地臉書

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文章授權轉載自《香港01》