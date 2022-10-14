調查國會暴動！美眾院特別委員會投票決定「傳喚川普」
2021年1月6日發生震驚外界的美國國會大廈暴動事件，為調查該事件而成立的眾議院委員會13日投票通過、決定向前總統川普（Donald Trump）發出傳票，迫使其到眾議院宣誓作證。
衛報報導，眾議院特別委員會13日以9比0的投票結果決定傳喚川普提供證詞和文件，不過考慮到時間限制和可能的法律阻力，此舉也有可能是一種「象徵性姿態」。
委員會主席、民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson）表示「我們對此毫不懷疑，川普主導了一場顛覆美國民主的努力，這直接導致1月6日的暴力事件，他試圖奪走美國人民在選擇總統時的發聲，並用他繼續掌權的意願取代選民意願，他是1月6日發生的事件的中心人物，所以我們想聽聽他的意見」。
川普通過他自創的社群平台回應傳喚，但並未提到自己是否會遵守，他表示「為什麼遴選委員會幾個月前不要求我作證？他們為什麼要等到最後？要等到最後一次會議的時刻？因為委員會是個徹頭徹尾的失敗『BUST』」。
一年多來，特別委員會一直在調查對國會大廈暴動事件，包括採訪1000多名目擊者、遠遠超出預期。民調也顯示這些聽證會讓部分共和黨人相信川普對國會暴動負有「一定責任」。
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