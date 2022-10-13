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三星開發者大會 展示SmartThings演進

中央社／ 台北13日電

三星今天於舊金山舉行年度三星開發者大會（SDC），會中揭示SmartThings從互聯平台轉化為智慧生活推進器的新願景，包括與Bixby深度整合、無縫串聯支援Matter裝置，並完善其合作夥伴關係等。

三星於會中揭示SmartThings演進，包括重新設計SmartThings與相關聯網服務，並完善其合作夥伴關係，例如三星的Hub Everywhere即透過音訊與視覺資料輔助，結合能源、寵物與烹飪功能，完整涵蓋智慧居家所有角落。三星並與Philips Hue合作，將PhilipsHue Sync直接與Galaxy裝置整合，使智慧居家照明與音樂同步。

三星表示，憑藉SmartThings與Matter整合，加上三星與Home Connectivity Alliance（HCA）成員，將無縫串聯體驗拓展至三星生態圈之外；Google與三星已攜手為Matter裝置新建多管理控制功能，實現跨平台搜尋與串聯裝置。憑藉此合作，未來串聯居家將涵蓋更多裝置惠及更多用戶。

三星說明，語音助理平台Bixby也進一步與SmartThings進行深度整合，開發者可利用此工具，打造升級的智慧語音控制體驗。Bixby現已進化成可個別控制Galaxy裝置，為三星生態圈中跨裝置體驗的智慧終端解決方案。現在，開發者可借助全新BixbyHome Studio推出SmartThings平台專用的差異化與客製化體驗。

三星同時發表最新One UI 5，讓用戶自訂裝置外觀，同時提升生產力，打造跨裝置及平台的體驗。One UI 5推出專屬模式與日常行程，以及動態鎖定螢幕，可於手機、Galaxy Watch等其他支援One UI 5的裝置上顯示多張圖像，進一步提升個人化體驗。

此外，結合全新Bixby Text Call功能，Bixby Voice將代替用戶接聽電話，並分享文字訊息給來電者，且聲音如同本人一般清楚。

One UI 5還新增每日健康解決方案，將個人身心健康狀態整合於單一平台，以便追蹤。例如，開發者可利用Samsung Privileged Health軟體開發套件（SDK），設計搭配Galaxy Watch的BioActive感應器使用的應用程式。

此外，三星研究院正與多所大學與醫療機構合作，探索在心臟健康、壓力、血壓、肺部健康與神經科學領域應用的可能性。為此，三星將提供全端軟體開發套件Samsung Health Stack，驅動關鍵醫療領域的研究和創新發明問世。

舊金山 寵物 三星

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