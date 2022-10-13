敗選影響力不減反增？川普「想讓聲音被聽見」自創社群上架Google Play
川普（Donald Trump）雖選輸總統，但影響力恐因社群軟體上架不減反增！谷歌APP Store於13日宣布，讓川普創辦的社群軟體「真相社群」上架Google Play。該軟體已於2月在Apple的iOS系統上架，但谷歌當初因擔心該軟體散佈暴力的風險而暫緩同意上架。川普目前仍被YT、臉書與推特抵制。
擔心散佈暴力
根據《半島電視台》報導，谷歌經過8個月後，在12日同意了川普的社交軟體「真相社群」於安卓平台上架，Google Play商店可以下載。原本在2月美國前總統川普創立真相社群時，就有向谷歌與蘋果兩大平台商申請上架，當時只有蘋果同意，谷歌則擔心該軟體恐散佈暴力訊息而拒絕。
《Axios》提到，但後來谷歌仍同意真相社群上架，但他們也發聲明指出，真相社群必須符合谷歌的社群守則，避免違法、暴力的內容在平台上散佈，造成不可扭轉的影響。美國約有40%民眾使用安卓系統，未來川普的社交軟體能在安卓平台下載，將會大大強化其影響力。
川普影響力不散
《CNBC》提到，由於2021年1月6日川普涉嫌煽動民眾闖進國會暴動，因此推特等社群媒體便禁用川普的帳號，讓原本在推特坐擁8800萬粉絲的川普帳號瞬間消失，川普為了「讓自己的聲音被聽見」，因此自行創立「真相社群」媒體。
外界也相當關注川普的社群媒體，對年底美國期中選舉的影響。他目前仍被臉書、推特與谷歌平台的Youtube抵制。
《CBS奧斯汀分台》報導，目前看來，川普在共和黨的影響力並沒有因為選輸總統而衰退，先前就有多家民調指出，川普仍是黨內威望最高的2024年總統候選人，大幅領先第二名的佛羅里達州州長德桑蒂斯。即使川普面臨洩密、國會門聽證會等指控，仍無法降低其影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言