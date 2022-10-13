敗選影響力不減反增？川普「想讓聲音被聽見」自創社群上架Google Play

白宮12日發布國家安全戰略定義競爭年代，白宮表示，美國將有效地與中華人民共和國競爭，中國是唯一一個有意圖也越來越有能力重塑國際秩序的競爭者；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在簡報會表示，「我們承認在地緣政治領域，中國是美國最重大的地緣政治挑戰。」

2022-10-13 14:30