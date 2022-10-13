快訊

蔡壁如論文遭認定違反學術倫理 德明科大撤銷碩士學位

日觀光巴士富士山附近翻覆 1人心肺停止、30多人輕重傷

高鐵台中站傳搶案！交易虛擬幣200萬現金遭劫 警逮1人偵辦中

敗選影響力不減反增？川普「想讓聲音被聽見」自創社群上架Google Play

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
谷歌商店12日允許川普（Donald Trump）的社群軟體上架，顯見川普的影響力持續存在。 美聯社
谷歌商店12日允許川普（Donald Trump）的社群軟體上架，顯見川普的影響力持續存在。 美聯社

川普（Donald Trump）雖選輸總統，但影響力恐因社群軟體上架不減反增！谷歌APP Store於13日宣布，讓川普創辦的社群軟體「真相社群」上架Google Play。該軟體已於2月在Apple的iOS系統上架，但谷歌當初因擔心該軟體散佈暴力的風險而暫緩同意上架。川普目前仍被YT、臉書與推特抵制。

擔心散佈暴力

根據《半島電視台》報導，谷歌經過8個月後，在12日同意了川普的社交軟體「真相社群」於安卓平台上架，Google Play商店可以下載。原本在2月美國前總統川普創立真相社群時，就有向谷歌與蘋果兩大平台商申請上架，當時只有蘋果同意，谷歌則擔心該軟體恐散佈暴力訊息而拒絕。

Axios》提到，但後來谷歌仍同意真相社群上架，但他們也發聲明指出，真相社群必須符合谷歌的社群守則，避免違法、暴力的內容在平台上散佈，造成不可扭轉的影響。美國約有40%民眾使用安卓系統，未來川普的社交軟體能在安卓平台下載，將會大大強化其影響力。

川普影響力不散

CNBC》提到，由於2021年1月6日川普涉嫌煽動民眾闖進國會暴動，因此推特等社群媒體便禁用川普的帳號，讓原本在推特坐擁8800萬粉絲的川普帳號瞬間消失，川普為了「讓自己的聲音被聽見」，因此自行創立「真相社群」媒體。

外界也相當關注川普的社群媒體，對年底美國期中選舉的影響。他目前仍被臉書、推特與谷歌平台的Youtube抵制。

CBS奧斯汀分台》報導，目前看來，川普在共和黨的影響力並沒有因為選輸總統而衰退，先前就有多家民調指出，川普仍是黨內威望最高的2024年總統候選人，大幅領先第二名的佛羅里達州州長德桑蒂斯。即使川普面臨洩密、國會門聽證會等指控，仍無法降低其影響力。

【更多精采內容，詳見

川普 美國期中選舉 社群媒體

延伸閱讀

推特擬修改永久封鎖政策 川普帳號能否回歸受矚

川普籲俄烏趕快談判：否則恐引發第三次世界大戰

不滿遭貼「俄羅斯傀儡」標籤 川普狀告CNN：給我帶來痛苦、羞辱

川普拒證海湖莊園文件真假 法官裁准 律師狀告FBI查扣20萬頁文件

相關新聞

川普可能妨礙司法？美媒揭證人供稱他指示搬動海湖莊園文件箱

美國前總統川普的一位雇員據報告訴聯邦調查局（FBI），在川普律師團收到了歸還佛州海湖莊園任何保密文件的傳票後，就在川普的...

敗選影響力不減反增？川普「想讓聲音被聽見」自創社群上架Google Play

川普（Donald Trump）雖選輸總統，但影響力恐因社群軟體上架不減反增！谷歌APP Store於13日宣布，讓川普創辦的社群軟體「真相社群」上架Google Play。該軟體已於2月在Apple

「勝中制俄」美新版國安戰略 列3大優先

白宮12日發布國家安全戰略定義競爭年代，白宮表示，美國將有效地與中華人民共和國競爭，中國是唯一一個有意圖也越來越有能力重塑國際秩序的競爭者；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在簡報會表示，「我們承認在地緣政治領域，中國是美國最重大的地緣政治挑戰。」

國安戰略報告 拜登：美中競爭 面臨決定性十年

拜登總統在12日公布的2022年10月「國家安全戰略」(National Security Strategy)報告中指出...

美祭半導體出口限令 撤員中國晶片製造廠「長江存儲」

知情人士指出，因美國商務部祭出半導體出口限令，美國晶片設備供應廠正把己方員工，由中國最大晶片製造廠「長江存儲」撤走，並暫...

蘇利文：美思考「新型態」自由貿易協定

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說，針對國際經濟布局，蘇利文說，美國正在思考新型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。