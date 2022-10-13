探索新型態FTA 蘇利文：當前挑戰已非降低關稅能解決

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。華盛頓記者張文馨／攝影

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說，針對國際經濟布局，蘇利文說，美國正在思考新型態的自由貿易協定（FTA）形式，以適應當前環境，市場准入不再是檢視貿易政策良窳的唯一條件，供應鏈、基礎設施、科技到環境永續，均非傳統FTA所涵括。

蘇利文舉例，美國提出印太經濟架構（IPEF）、七大工業國（G7）宣布「全球基礎建設夥伴關係」，以及確保企業在世界任何地方繳納公平稅款的「全球企業最低稅率」，都是為了應對各國間擴大的不平等以及超出現有規範的挑戰。

蘇利文表示，供應鏈、基礎設施、新興科技，到氣候和能源永續等議題，都不是降低關稅可以解決。

白宮12日發布48頁的國安戰略，蘇利文的演說圍繞最新戰略展開，他臚列美國面對的兩大戰略挑戰，大國的地緣競爭如中華人民共和國與俄羅斯，以及跨越國界和意識形態的挑戰，如新冠疫情、氣候變遷、糧食安全和通貨膨脹等。

「我們正站在轉捩點上。」蘇利文說，國安戰略揭櫫美國追求自由開放安全的全球願景，美國不僅要勝過對手，還要建立廣泛合作來應對全球挑戰。

根據國安戰略，中俄構成不同挑戰，從當前對烏克蘭的野蠻戰爭可見，俄羅斯藐視國際秩序的基本規則，對自由開放的國際體系構成立即威脅；此外，中國大陸則是唯一有意願和越來越有能力重塑國際秩序的國家。

拜登的國安戰略受到烏克蘭戰爭的延遲發布，但蘇利文說，烏克蘭危機並沒有從根本上改變拜登的外交政策作法，美國依然強調盟友、強調民主的重要性，以及為了民主價值、民主盟友挺身而出。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。華盛頓記者張文馨／攝影
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美國 國安 烏克蘭

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