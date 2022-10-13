探索新型態FTA 蘇利文：當前挑戰已非降低關稅能解決
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說，針對國際經濟布局，蘇利文說，美國正在思考新型態的自由貿易協定（FTA）形式，以適應當前環境，市場准入不再是檢視貿易政策良窳的唯一條件，供應鏈、基礎設施、科技到環境永續，均非傳統FTA所涵括。
蘇利文舉例，美國提出印太經濟架構（IPEF）、七大工業國（G7）宣布「全球基礎建設夥伴關係」，以及確保企業在世界任何地方繳納公平稅款的「全球企業最低稅率」，都是為了應對各國間擴大的不平等以及超出現有規範的挑戰。
蘇利文表示，供應鏈、基礎設施、新興科技，到氣候和能源永續等議題，都不是降低關稅可以解決。
白宮12日發布48頁的國安戰略，蘇利文的演說圍繞最新戰略展開，他臚列美國面對的兩大戰略挑戰，大國的地緣競爭如中華人民共和國與俄羅斯，以及跨越國界和意識形態的挑戰，如新冠疫情、氣候變遷、糧食安全和通貨膨脹等。
「我們正站在轉捩點上。」蘇利文說，國安戰略揭櫫美國追求自由開放安全的全球願景，美國不僅要勝過對手，還要建立廣泛合作來應對全球挑戰。
根據國安戰略，中俄構成不同挑戰，從當前對烏克蘭的野蠻戰爭可見，俄羅斯藐視國際秩序的基本規則，對自由開放的國際體系構成立即威脅；此外，中國大陸則是唯一有意願和越來越有能力重塑國際秩序的國家。
拜登的國安戰略受到烏克蘭戰爭的延遲發布，但蘇利文說，烏克蘭危機並沒有從根本上改變拜登的外交政策作法，美國依然強調盟友、強調民主的重要性，以及為了民主價值、民主盟友挺身而出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言