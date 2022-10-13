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白宮國安戰略支持台灣自我防衛 有效對中競爭

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

白宮12日發布國家安全戰略定義競爭年代，白宮表示，美國將有效地與中華人民共和國競爭，中方是唯一一個有意圖也越來越有能力重塑國際秩序的競爭者；此外，戰略提到美國的「一個中國」政策，美國對維持台海和平穩定有著持久利益，反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，會持續支持台灣自我防衛。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在簡報會表示，「我們承認在地緣政治領域，中華人民共和國是美國最重大的地緣政治挑戰。」

白宮臚列三大全球優先目標，首先是勝過中國大陸、遏制俄羅斯；其次，在氣候和能源安全、疫情、糧食、武器控制與非核擴散，以及恐怖主義等共同挑戰處合作；第三，在科技、網路及經貿領域形塑規則。

白宮關切的競爭除了地緣政治，還包含新興科技和網路等領域。

美國總統拜登去年3月發表國家安全戰略暫行指南，對中國大陸維持既競爭又可合作的基調，並重申美國會依長期承諾支持台灣。

最新的國安戰略在兩處提到台海和平穩定，以及重申美國對台政策；白宮表示，美國對維持台海的和平穩定有著持久利益，台海和平穩定對區域和全球安全與繁榮至關重要，也是國際關注的焦點；美國反對任何一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國依然恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策。

國安戰略表示，美國會維持台灣關係法中支持台灣自我防衛的承諾，並維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他方式高壓手段，而危及台灣的行動。

此外，白宮表示，會持續尋求新方式來整合並深化在印太和歐洲的聯盟，例如美國振興七大工業國（G7）的功能，並和其他目標一致的國家往來；「當我們的歐洲盟友夥伴在印太區域扮演積極角色時（包含支持在台海的航行自由以及維持和平穩定），才符合美國最佳利益。」

在談論與中方競爭之前，白宮戰略文件表示，「美中依然可能和平共存，共享並為人類進步作出貢獻。」拜登政府對中國大陸的戰略有三，包含對中國大陸的戰略有投資國內基礎建設、與盟友一致行動以及負責任競爭。

蘇利文說，中國大陸的挑戰存在印太地區和全球，但美國不會只是以戰略競爭觀之，無意將世界分化成死板的區塊；美國不尋求將競爭轉變成對抗或新冷戰，與每一個國家往來會以追求雙方共同利益和繁榮為先，而非淪為美中競爭的代理人戰場。

白宮表示，當美中激烈競爭時，美國會確保負責任地競爭，透過追求降低意外的軍事升級風險、強化危機溝通管道等方式，以尋求更大的戰略穩定。

最新的國安戰略表示，在競爭年代美國將奉行雙軌制，一邊與包含競爭對手在內的任何國家一道努力，只要大家願在基於規則的國際秩序中，應對共同挑戰並強化國際機構；在另一軌，美國會和在美國聯盟和新的民主國家深化合作，建立強健、具韌性和相輔相成的關係架構，證明民主可以為人民和世界服務。

美國 白宮

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