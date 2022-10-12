美新勞動法保障零工 將改變經濟生態

美國新勞動法案若順利推動，有望讓零工獲得更多權利！美國勞動部12日提出新法案，可讓Uber、Foodpanda員工享有近乎雇傭關係的勞動權益，如保險、收入等，不再被視為承攬關係。這些零工經濟企業雖然股價因此重挫，但已表示願意配合政策，不過勞方還是希望能爭取更多權益。

更難認定為承攬

根據《半島電視台》報導，美國勞動部將推出管理Uber、Foodpanda、Lyft與DoorDash等「零工經濟」企業的勞動法律，過去這些公司與員工大多是承攬的勞動關係，無法享有正式的僱傭關係福利，但新法規定這切公司旗下員工將更難認定為「承攬」。

《英國廣播公司》提到，法案推出後，Uber、Lyft與DoorDash等公司的股價都大跌至少10%。新法讓零工可以享有更多福利與法律保護，未來零工可享有最低薪資保障，勞動部也加嚴這些公司將員工認定為「承攬」的評估標準，需要根據工作時間、機會成本與公司對員工控制程度，進行嚴格審核。

零工經濟趨勢上升

目前有數百萬美國人從事「零工經濟」，行業包括餐飲、運輸、公衛等不同領域，美國勞動部長瓦爾許表示，許多美國企業將弱勢員工認定為獨立承攬是錯誤的，剝奪他們受到聯邦政府保護的權利，包括健保、合理的薪水。法案將有45天的審議期，將會成為兩黨交戰的重點。

法案當初是在歐巴馬時期提出，但在川普時期遭到擱置，川普政府認為，有些員工確實是有自己工作，並兼職當Uber司機，就可以被視為「承攬」，但在過去1年，約有6000萬美國人曾從事過零工，也讓零工權益法案制定的必要性逐漸上升。

勞方爭取正職權益

雖然美國商會、零售商聯盟的商業組織仍積極遊說美國政府，希望能推動對企業更加友善的法案，但勞方堅持零工必須享有健保、生病給付、工傷補償與失業保險等美國正職勞工基本權益。而Uber與Lyft目前則是發表聲明，表示目前公布的法案也給企業調整的方向，他們會儘量適應。

詳細法案將於13日公布，並有45天進行公眾審議。若美國對零工經濟的法案成功制定，有望影響世界其它地方對於「零工經濟」的勞動標準認定。

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