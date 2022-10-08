他在褲子內藏3條緬甸蟒欲走私赴美 恐吃20年牢飯

美國紐約一名男子因涉嫌將3隻緬甸蟒蛇放在褲子裡並試圖從加拿大走私進美國，面臨最高20年有期徒刑。

美聯社報導，現年36歲的紐約男子包提斯塔（Calvin Bautista）被指控於2018年7月15日在紐約州城市尚普蘭入境口岸搭乘穿越邊境的公車、準備要進入美國時，在褲子內藏了3條緬甸蟒。

包提斯塔本月4日在紐約州首府阿爾巴尼的法庭上被傳訊出庭，他面臨聯邦走私指控，因為進口緬甸蟒受到國際條約和聯邦法律的監管。若罪名成立，將面臨20年有期徒刑，或是3年徒刑加最高25萬美元的罰金。

據了解，從他國將蟒蛇引進美國需要獲得《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）的許可，但包提斯塔沒有。美國魚類和野生動物管理局以及美國海關和邊境保護局正在調查此案。