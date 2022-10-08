聽新聞
test
0:00 / 0:00
他在褲子內藏3條緬甸蟒欲走私赴美 恐吃20年牢飯
美國紐約一名男子因涉嫌將3隻緬甸蟒蛇放在褲子裡並試圖從加拿大走私進美國，面臨最高20年有期徒刑。
美聯社報導，現年36歲的紐約男子包提斯塔（Calvin Bautista）被指控於2018年7月15日在紐約州城市尚普蘭入境口岸搭乘穿越邊境的公車、準備要進入美國時，在褲子內藏了3條緬甸蟒。
包提斯塔本月4日在紐約州首府阿爾巴尼的法庭上被傳訊出庭，他面臨聯邦走私指控，因為進口緬甸蟒受到國際條約和聯邦法律的監管。若罪名成立，將面臨20年有期徒刑，或是3年徒刑加最高25萬美元的罰金。
據了解，從他國將蟒蛇引進美國需要獲得《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）的許可，但包提斯塔沒有。美國魚類和野生動物管理局以及美國海關和邊境保護局正在調查此案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言