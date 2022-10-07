華郵：調查人員已收集足夠證據 可起訴拜登之子杭特

美國華盛頓郵報6日率先獨家披露，根據熟知案情的消息人士說法指出，調查美國總統拜登次子杭特的聯邦探員已經收集到他們相信足夠的證據，可以指控他犯下稅務罪跟購槍相關的不實陳述。

消息人士指出，下一步是由川普政府時期上任至今的德拉瓦州聯邦檢察官魏斯（David C. Weiss）決定是否提出這些指控。

據報導，針對杭特．拜登的調查始於2018年，隨後成為川普前總統2020年競選連任期間的一個中心議題，最初圍繞著他的海外商業關係與諮詢工作相關財務，但根據消息人士說法，經過一段時間後，多個機構的調查人員密切關注杭特是否沒有申報全部收入，以及是否在2018年購槍文件上說謊。

報導指出，探員們幾個月前確定他們已經針對杭特彙整出一個可行的刑事案件，但最終取決於美國司法部的檢察官來決定，是否就檢方認為證據充分到足以導向法官可能判有罪的案件提起訴訟。

美國司法部、德拉瓦州聯邦檢察官辦公室與主要調查機構的聯邦調查局（FBI）及國稅局（IRS）均婉拒置評。