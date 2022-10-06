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特勤疑掩蓋過失？美國副總統賀錦麗3天前車禍 涉事人員僅私下報告
美國副總統賀錦麗3日搭車前往白宮途中發生車禍，駕駛擦撞人行道路緣，輪胎嚴重受損導致車隊暫時停車延誤行程，所幸賀錦麗無恙。不過特勤局當下宣稱副總統遲到乃因車輛「機械故障」，被懷疑有隱匿之嫌。
華盛頓郵報報導，賀錦麗3日上午10時多搭乘特勤局幹員駕駛的休旅車前往白宮，行經隧道時疑因方向盤回正過多，車子擦撞人行道路緣，嚴重到需要換輪胎。
匿名消息人士說，當下特勤局立刻讓賀錦麗改搭另一輛車，然而特勤局幹員皆受過高度專業訓練，更何況是擔任副總統座車駕駛者，令人懷疑為何會發生這種離譜狀況。
特勤局發言人表示，涉事人員當下未回報詳細情況，在書面報告亦未提及，不過有私下向上級報告。
賀錦麗的發言人說，副總統感謝特勤局人員保護了她的安全。
也就熟悉特勤局運作人士指出，事件發生當下，對外宣稱機械故障是合理的做法。
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