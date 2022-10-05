單身不代表要獨居！美國房地產新趨勢：和朋友一起買房者暴增

摘要 1. 美國房價長期居高不下，單身人數也不斷攀升。現在，疫情與升息時代進而強化了「與友買房」的趨勢。 2. 根據房地產數據分析機構ATTOM Data Solutions，從2014年至2021年，美國不同姓氏的共同購屋交易數量暴增771％。 3. 隨著Z世代逐漸進入買房市場，共同買房的趨勢將會更普遍。甚至，可能為未來房屋設計帶來大改變。

青壯世代買不起房，已經是全球先進經濟體的共同問題！自己一個人，買不起房子怎麼辦？《商業內幕》報導，現在美國人決定「和朋友一起買」！兩人分擔，相當於半價購入，讓人覺得有何不可。

美國房價長期居高不下，單身人數也不斷攀升。所以，自2010年代初期以來，與朋友一起買房的想法就變得越來越受歡迎；疫情肆虐後，又迎來萬物齊漲，進一步帶動這個趨勢。

根據房地產數據分析機構ATTOM Data Solutions，從2014年至2021年，美國不同姓氏的共同購屋交易數量暴增771％。隨著聯準會（Fed）積極升息抗通膨，30年期固定抵押貸款的平均利率已攀至6.7％，創2007年以來新高，住房負擔能力連帶重摔。

後疫情時代，傳統住房所有權與家庭結構正翻轉

《華爾街日報》指出，文化改變，在共同買房趨勢中扮演要角。

千禧世代大約出生於1980與90年代，自2014年起成為美國最大的買房主力。但，即使晚婚與晚生現象越來越普遍，不代表這群人就希望獨居。

27歲的薇斯特（Veronica Vest）說，疫情點燃了她追求更大居住空間的渴望，也厭倦繳房租，但若與男友共同購屋，仍可能分手，相比之下，對友誼更有信心；50歲的普費弗科恩（Marika Pfefferkorn）與已離婚的好友同居，表示「能感受到濃厚歸屬感，尤其疫情時，沒有像許多獨居人士飽受孤獨」。

全美地產經紀商協會（NAR）負責人口統計和行為分析的副總裁勞茲（Jessica Lautz）指出，除了高房價，原本一直在租房的民眾，因為疫情，開始想要更多工作和喘息空間，而這些都是推動「與友買房」趨勢的原因。

艱困的經濟環境，使傳統美國夢遙不可及，「與友買房」同時也代表反抗塑造了現在主流家庭結構的孤立主義，意即由一對夫婦及其子女所組成的核心家庭。

「成功的期望樣貌跟過去不一樣了。對我而言，有存款帳戶、退休、旅行，還有住在我覺得安全與被愛的家中（就是成功），」普費弗科恩解釋。

「共同買房」只會越來越普遍

隨著Z世代逐漸進入買房市場，共同買房的趨勢將會更普遍。

佛州一位22歲的民眾喬伊斯（Nick Joyce）在TikTok上分享，自己的夢想是與好友買下一棟雙拼式房屋（duplex）。不用把錢付給別人的口袋，不僅與好友一人住一邊，能擁有自己的生活，同時離的近，可以一起玩。這則短影音獲得了百萬觀看次數與25萬個讚，引起Z世代共鳴。

「如果我們能擺脫個人主義的心態，就能看見在共享空間一起工作和生活的好處。這對心理健康有益，對地球環境也是，」倡導投資房地產、與親朋好友共創社區的TikTok創作者湯普森（Sierra Thompson）認為，「這在經濟上是合理的，尤其是資源或服務不足的社區。」

媒體機構Freethink指出，甚至，隨著共同買房的趨勢越來越夯，可能為未來房屋設計帶來大改變。例如，房屋設計者將必須考慮，設有好幾個獨立生活區，並由公共空間連接其中。

與好友共同擁有房屋、或是一起住，不代表就此一帆風順，因為友誼小船可能因抵押貸款分配比重、決定所有權細節、日後居住習慣不合等種種原因而翻船。但，房地產經紀公司Redfin的首席經濟學家費爾韋瑟（Daryl Fairweather）同意，大流行確實改變了傳統的房屋所有權觀念，最終顛覆了美國人選擇要如何生活。

資料來源：Business Insider、WSJ、Freethink

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