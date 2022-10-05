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影／高中生球隊在更衣室辦「黑奴拍賣」 校方震怒下令禁賽
日前美國一支高中球隊傳出種族歧視醜聞，該球隊在休息室中強迫黑人隊員站成一排進行「黑奴拍賣」。醜聞爆發後，參與球員隨即遭到禁賽。
據CNN報導，加州河谷高中（River Valley School）傳出有學生在球隊休息室內霸凌同隊黑人隊友，影片還在網路上流傳。報導指出，該校橄欖球隊成員的白人隊員，要求黑人隊員脫掉上衣，只穿內褲的在休息室排排站，讓眾人「出價拍賣」。
River Valley High School's football team act out a "slave auction" of their Black teammates. Their football season gets cancelled. pic.twitter.com/1zsKnlUaL5— WOKEVIDEO (@wokevideo) 2022年10月4日
尤巴市聯合學區（City Unified School District）負責人大隅（Doreen Osumi）在聲明中提到，這樣的行為已經嚴重冒犯到其他族群，絕對不被允許。文中提到，這些學生因為違反運動員行為準則，已經遭到禁賽。不過大隅也表示，由於不少學生遭到禁賽，因此該校的球隊球員不足，接下來也無法參加本賽季的任何賽事。她提到，部分學生會因歧視行為遭校方處分，校方也會針對此事加強學生教育。
河谷高中校長表示：「拍賣黑奴的惡作劇讓我們知道，學校還有很多工作要做，我們必須要教導學生分辨他們的行為有何意圖和影響。」校長說，以學生的角度可能會以為只是惡作劇很有趣，但這樣的行為其實是不對的，學校需要誠實面對，並深入了解這類種族主義問題。
目前學區和校方已經合作規劃相關課程，希望能幫助學生建立正確的觀念，並教導他們尊重和體諒其他族群。
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