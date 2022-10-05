防範侵害個人權益 白宮公布「AI權益法案藍圖」

鑒於人工智慧（AI）與自動化系統引發的疑慮愈來愈高，白宮4日提出「AI權益法案藍圖」，擬定AI與自動化系統的未來準則藍圖，藥包括內建隱私保護、更強的安全措施，限制監看、並且要確認資訊以對抗歧視等。

白宮科學與科技政策辦公室（OSTP）提出的這份白皮書不具約束力，也未提出具體的執法行動，主要是呼籲美國政府捍衛數位權益與民權。

這項架構聚焦於五大原則，主張在評估致力系統的政策時，也應該納入考量對個人權益、民眾取得醫療保健和就業等相關的關鍵資源與服務時，可能造成「重大衝擊」的因素。這些原則包括保護民眾免於不安全或沒效益的系統、濫用數據的行為、演算法歧視，以及民眾應有權知道自動化系統的使用時間與方式，並可選擇不使用，最後為讓民眾能接觸幫助解決問題的人。

這份白皮書也要求採用AI的企業和政府機關等機構，應該進行大量測試與監督，並且公開結果，讓利害關係人了解要針對各議題採取行動的「合理起點」在哪。

OSTP表示，這份白皮書象徵拜登政府推動科技業者問責議程的一大進步，也強調聯邦政府各部會都將評估新規，並研究AI科技的具體影響。OSTP是在和20多位不同部門官員、以及民間社會團體、技術人員、產業研究員及科技業者諮議一年後提出這個藍圖，列舉記錄AI工具對實體世界傷害的學術研究、機構研究及新聞報導。

不過，因為許多AI工具都是在州政府或地方層級被開發、採用或注資，聯邦政府監督AI用途的權力有限，白宮的白皮書也未具體提及政府會如何影響州或地方層級的政策，也沒有提議立法，但一名資深官員說，聯邦官員正在研究要如何把AI指引納入聯邦補助考量。

Gibson Dunn公司合夥人墨罕（Vivek Mohan）認為，這項藍圖的內容要對民間部門產生約束力、或強制採用，依然還很遙遠，但將激起企業界對於能採取哪些適當行動的討論。