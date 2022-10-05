美國加州驚現連環殺手！7月至今已奪5命 警公布「黑衣男」畫面緝兇

美國加州中部地區自7月以來，先後有5名男子遭到槍殺，警方調查後發現，懷疑是一名連環殺手所為，正在追查該名犯嫌身份和行兇動機。

紐約時報報導，加州中部史塔克頓（Stockton）警方上周表示，5名年齡介於21歲至54歲之間的男性在夜間或清晨獨自一人在光線昏暗的地方遭到槍殺，其中4人是西班牙裔，一人是白人。

警方3日將另外兩起槍擊案聯繫在一起。4月10日時，加州奧克蘭市一名40歲西班牙裔男子遭殺害，另名46歲黑人婦女則在4月16日於史塔克頓被槍擊，但幸免於難。

史塔克頓警察局局長麥克法登（Stanley McFadden）4日在記者會上說，「當局確實相信可能有一個潛在的連環殺手。我們將以朝此方向調查。」

他補充說，當局透過彈道和監視器畫面將案件做相關聯，但未提供更多細節。史塔克頓警方日前公布監視器畫面，只見嫌犯身穿黑衣黑褲、頭戴黑帽，雖然背對鏡頭無法看清長相，但不難看出是名成年男子，並指出案發現場並未有毆打或搶劫跡象，也與毒品、幫派無關。

此外，史塔克頓警方也提供1萬美元（約新台幣31萬元）獎金，而史塔克頓市則祭出高達7萬5000美元（約新台幣238萬元）的懸賞金，希望民眾能提供線索，幫助警方盡早破案。