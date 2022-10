傳拜登私下向民權領袖表態 將於2024年尋求連任

美國NBC新聞4日報導,美國總統拜登9月在白宮的一場私下談話告訴民權運動領袖、非裔牧師夏普頓(Al Sharpton),他將尋求連任。

據報導,本身也是NBC電視台有線電視新聞頻道「MSNBC」主持人的夏普頓當天稍晚將此事告知了他創辦的國家行動網(National Action Network)駐華府工作人員。

這位國家行動網幹部表示,拜登在羅斯福廳(Roosevelt Room)跟夏普頓合影留念時說,「我要再選一次」(I'm going to do it again.)。他描述了夏普頓的講法,「我要」(I'm going.)。

據報導,雖然盟友說過他將尋求連任,但拜登自己迴避了明確宣告此事,至少在某種程度上是要避免啟動競選財務申報法,但他在跟數個美國最知名民權組織領導人開會尾聲時向夏普頓表態,代表了他會再次登上選票的更強力斷言。NBC新聞已要求白宮就拜登的意向發表評論。