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傳拜登私下向民權領袖表態 將於2024年尋求連任
美國NBC新聞4日報導，美國總統拜登9月在白宮的一場私下談話告訴民權運動領袖、非裔牧師夏普頓（Al Sharpton），他將尋求連任。
據報導，本身也是NBC電視台有線電視新聞頻道「MSNBC」主持人的夏普頓當天稍晚將此事告知了他創辦的國家行動網（National Action Network）駐華府工作人員。
這位國家行動網幹部表示，拜登在羅斯福廳（Roosevelt Room）跟夏普頓合影留念時說，「我要再選一次」（I'm going to do it again.）。他描述了夏普頓的講法，「我要」（I'm going.）。
據報導，雖然盟友說過他將尋求連任，但拜登自己迴避了明確宣告此事，至少在某種程度上是要避免啟動競選財務申報法，但他在跟數個美國最知名民權組織領導人開會尾聲時向夏普頓表態，代表了他會再次登上選票的更強力斷言。NBC新聞已要求白宮就拜登的意向發表評論。
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