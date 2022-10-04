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颶風侵襲「水淹半層樓高」…他家沒進一滴水 網驚問：落地窗什麼牌子？

聯合新聞網／ 綜合報導
伊恩颶風（Hurricane Ian）為美國佛羅里達州（Florida）帶來驚人災害，圖為國民兵直升機的空中視角，可見到當地房屋的積水仍未退去。(路透)
伊恩颶風（Hurricane Ian）為美國佛羅里達州（Florida）帶來驚人災害，圖為國民兵直升機的空中視角，可見到當地房屋的積水仍未退去。(路透)

伊恩颶風（Hurricane Ian）9月28日登陸美國佛羅里達州（Florida），重創當地沿海地區，不僅釀成100多人死亡，大片房屋建築也遭到損毀。一位當地民眾拍下屋外淹水景況上傳網路，照片中水位直逼落地窗一半高度，卻未淹進屋內，讓窗戶品質意外成為眾人討論的焦點。

近幾日美國佛羅里達州正遭受颶風侵襲，一名住在當地那不勒斯海灘上的女網友在Twitter上傳了驚人照片，只見從她的住家內望出去，積水高度已經超過落地窗的一半，相當於半層樓高，路上的棕櫚樹都快被滅頂。駭人畫面曝光後引起網友們熱烈討論，當前累計超過37.2萬個喜歡、4.1萬則轉推。

一名當地居民在推特上傳了現場照片，只見畫面中水已經漲到半層樓高，所幸沒有淹進屋內。圖擷自Twitter
一名當地居民在推特上傳了現場照片，只見畫面中水已經漲到半層樓高，所幸沒有淹進屋內。圖擷自Twitter

一些當地網友也出面透露災區慘況，「我們擁有的每一件家具都毀了，沒有什麼是可以挽救的，可能連屋子也是」、「我也在那裡，但我們是在沒有受損的二樓的公寓裡，我們不確定水是否會衝進來」。

還有網友歪樓討論起落地窗的超強耐受度，「我在哪裡可以買到這些窗戶？」、「窗戶是什麼牌子的？」、「為安裝這些窗戶的人鼓掌」、「那些窗戶是怪物……它能承受好幾噸的重量……」、「裝這些窗戶的人肯定可以天堂贏得加冕」、「安裝窗戶的人應該獲得獎章」。

事後這位推主指出，這扇落地窗已經安裝超過15年，雖然一開始因為洩漏問題重新安裝，但從那以後就不曾漏水，因此她認為安裝方式與窗戶品質一樣重要，目前她也正試圖找出窗戶品牌。

據美國電視台CNN報導，截至10月3日為止，伊恩颶風已造成佛羅里達州101 人死亡，州長羅恩・德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，自上週以來，已有 1,600 多人從佛羅里達州西南部和中部部分地區獲救，不過目前仍有超過 49.1萬戶家庭和企業尚未恢復供電，預計耗費1個月以上方能修復。

美國 颶風 淹水 Twitter

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