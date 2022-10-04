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求償4.75億美元！川普控告CNN以「俄羅斯走狗」等標籤誹謗

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
根據佛羅里達州法院3日提交的文件，美國前總統川普已控告美國有線電視新聞網CNN「誹謗」並尋求高達4.75億美元的賠償。路透
根據佛羅里達州法院3日提交的文件，美國前總統川普已控告美國有線電視新聞網CNN「誹謗」並尋求高達4.75億美元的賠償。路透

根據佛羅里達州法院3日提交的文件，美國前總統川普（Donald Trump）已控告美國有線電視新聞網CNN「誹謗」並尋求高達4.75億美元的賠償。

衛報報導，在長達29頁的訴訟文件中聲稱「CNN長期以來一直批評他，但最近幾個月加大攻擊力度，只因為擔心他會在2024年再次競選總統」，川普的律師聲稱CNN試圖用「種族主義者」、「俄羅斯走狗」、「起義者」和「希特勒」等一系列越來越醜陋、虛假和誹謗的標籤來抹黑川普。

文件中提到「CNN還試圖利用其巨大的影響力，據稱是一個『值得信賴』的新聞來源，在其觀眾和讀者的心目中誹謗原告（川普），而目的是在政治上擊敗他」，此外，文件中還詳細列出CNN將川普與希特勒進行比較的幾個例子。CNN目前拒絕對此案發表評論。

CNN 川普 美國

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