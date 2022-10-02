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助佛州「颶風伊恩」災區恢復網路 SpaceX提供「星鏈」衛星網路

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
美國太空探索技術公司(SpaceX)執行長馬斯克與佛羅里達州州長德桑提斯政府結為夥伴，將在受到「颶風伊恩」重創的佛州西南部災區提供「星鏈」衛星網路服務。路透
美國太空探索技術公司(SpaceX)執行長馬斯克與佛羅里達州州長德桑提斯政府結為夥伴，將在受到「颶風伊恩」重創的佛州西南部災區提供「星鏈」衛星網路服務。路透

美國太空探索技術公司(SpaceX)執行長馬斯克(Elon Musk)與佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)政府結為夥伴，將在受到「颶風伊恩」(Hurricane Ian)重創的佛州西南部災區提供「星鏈」(Starlink)衛星網路服務，這些災區的網路仍然中斷。

德桑提斯1日表示，SpaceX捐贈120台大型「星鏈」衛星接收器的安裝費用，每台同時可以支援超過1000名網路用戶。

「星鏈」衛星網路服務不依賴光纖電纜，直接與在靠近地球軌道運行的衛星連接，因此不受風災影響。

美國聯邦通信委員會8月拒絕給予SpaceX公司8億8850萬美元用於鄉村地區衛星網路服務的補助，理由是不符合該計畫的需求。

馬斯克之前推文表示他傾向支持德桑提斯在2024年選總統。馬斯克說，前總統川普參選2024年總統大選「太老了」，德桑提斯若參選，將「輕鬆打敗」現任總統拜登。

路透報導，「颶風伊恩」28日在佛州登陸後，至少已造成50人死亡，死亡人數可能還會攀升。

馬斯克 SpaceX 美國 颶風

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