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在哪上班薪資不一樣？7成美國人曝心聲：回辦公室待遇要高於在家上班

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新調查顯示，大多數美國人認為回辦公室上班的員工，應該獲得比遠距上班還高的待遇。歐新社
最新調查顯示，大多數美國人認為回辦公室上班的員工，應該獲得比遠距上班還高的待遇。歐新社

「戰學歷」、「戰南北」、「戰性別」，似乎任何議題都可以讓人吵起來，如今遠距辦公、重返辦公室這兩個族群之間的緊張情勢正在醞釀當中。最新調查顯示，大多數美國人認為回辦公室上班的待遇應該要比遠距辦公高。

求職者背景調查公司Goodhire訪調3,500人的結果顯示，73%的受訪者說，企業給予返回辦公室上班的員工的待遇，應該要高於他們在家上班的同事，68%的人則擔憂主管把每天都遠距上班的人當成懶鬼。

與此同時，若上班時間都必須要回辦公室，33%的受訪者寧願離職，或開始找新的工作。這個比率較去年有所下滑，凸顯工作場合的壓力與日俱增。78%的人則認為，在家上班的員工在經濟不景氣時更容易丟掉飯碗。另外，如今願意減薪來持續遠距辦公的人有45%。

這兩個陣營的人都同意一件重要的事：遠距上班可能會讓他們職涯受阻。

Godhire營運長Max Wesman在聲明中說，「這項調查的幾個數據都顯示，這兩類人之間的矛盾會愈來愈大」，不過，「每一個都體現一個共同的想法：回辦公室上班的員工，將比遠距上班的人擁有更佳的待遇和職涯機會」。

許多企業已採取強硬態度，要求員工至少部分時間重返辦公室上班，尤其是銀行。但數據顯示，這還有很長的一段路要走，特別是在許多人一周至少仍有幾天在家上班的大城市。

調查另指出，儘管人們喜歡遠距工作，但多數人覺得自己的職涯會因此受影響。每10名受訪者中將近有六人擔憂，若他們不能持續待在辦公室上班，他們將會被重要團隊會議和計畫案排除在外。

遠距 職涯 求職

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